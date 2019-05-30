О каких болезнях могут говорить головные боли

Многие предпочитают бороться с головными болями при помощи таблеток. Однако болезненные ощущения в голове могут быть одним из симптомов некоторых опасных заболеваний, которые желательно диагностировать вовремя.

Тензионные боли

Этот вид головной боли встречается чаще всего. Повторяются такие боли нечасто, а хроническую форму приобретают в 3% случаев. Если вы ощущаете давление или стесненность по окружности всей головы, напряжение мышцы лба и глазниц, этот тот самый вид боли. Ее интенсивность нарастает к вечеру. Тензионная боль может быть связана со стрессом или травмой мышц головы и шеи.

Мигрень

Повторяющиеся боли с одной стороны головы, которые длятся от четырех часов и дольше. Могут провоцировать головокружение, тошноту, светобоязнь и легкое покалывание в теле. Врачи до сих пор не знают, с каким нарушением функций головного мозга связана мигрень, но в процессе ее возникновения кровеносные сосуды головы расширяются, а на коре мозга возникает аномальная электрическая активность.

Кластерные боли

Эти боли испытывает примерно 1% населения планеты, 80% из них — мужчины. Возникает сильная пульсирующая боль с одной стороны головы, в основном в передней ее части, около глаза. Длится от 15 минут до часа и сопровождается покраснением глаз, слезоточивостью. Характерная четкая периодичность: боль возникает в одно и то же время суток раз в неделю, месяц и так далее.

Менингит

Голова болит почти при всех инфекционных заболеваниях, но при менингите это один из главных признаков. Болезнь прогрессирует быстро, температура тела поднимается до 40 градусов. Обычно она повышается за два-три дня до возникновения остальных симптомов, а поначалу болезнь напоминает простуду.

Еще один признак менингита — рвота без тошноты, головокружение, сонливость и светобоязнь. Проблемы возникают и мышцами затылка: больной не может дотянуться подбородком до груди.

Энцефалит

При энцефалите в мозге развиваются воспалительные процессы. Заболеть можно не только от укуса клеща. Возбудителем энцефалита бывают вирусы герпеса, некоторые микробы и редко — вакцинация. Симптомы включают в себя не только головную боль, но и повышение температуры, расстройство пищеварения и нарушение мышечного тонуса.

Опухоль мозга

Лишь 4% опухолей мозга сопровождаются болями в голове. Связанные с этим боли появляются по утрам и сопровождаются рвотой, периодически это повторяется и человеку становится хуже. Если на фоне этих симптомов происходит резкая потеря веса и судороги, нужно пройти обследование мозга.

Височный артериит

Если височный артериит не лечить, человек может ослепнуть. Стоит отметить, что заболевание встречается у людей от 50 лет и старше. Признаки артериита: сильные головные боли на фоне потери веса, бессонницы и депрессии, иногда сопровождающиеся повышенной температурой и покраснением кожи головы, болью в плечах и шее. Вирусные инфекции, сбой в работе иммунитета могут провоцировать болезнь. Также артериит может спровоцировать бесконтрольный прием лекарств, алкоголизм, переохлаждение и травмы.

Внутричерепное кровотечение

Внезапная и нарастающая боль в любой части головы, сопровождающаяся нарушением зрения, речи и координации, тошнотой являются признаками этого заболевания. Симптомы появляются по очереди и могут привести к потере сознания. Причиной может быть травма сосудов головы.

В каком месте болит:

Височная головная боль может быть вызвана и перепадами артериального давления, и интоксикацией, и даже инфекцией в организме. Это симптом некоторых заболеваний, по которому можно определить диагноз на ранней стадии.

Головная боль в затылке может быть признаком шейного остеохондроза, шейного спондилеза, уплотнения (повышения тонуса) мышц шейного отдела, гипертонии.

Боли в области лба часто являются признаком воспалительных заболеваний — фронтита, а также повышенного внутричерепного давления или защемления затылочного нерва. Лоб может болеть при менингите, пневмонии, малярии и тифе.

Боли в области глаз могут быть симптомом вегетативной дисфункции, мигрени, глаукомы и других глазных заболеваний.