Чем можно заразиться от городских птиц

Практически любая городская птица, особенно известные "помоечники" голуби и вороны, имеют какое-либо заболевание или являются носителями вируса, который могут передать человеку при несоблюдении последним правил гигиены. Под подсчетам орнитологов, голуби, например, могут переносить до 90 видов различной заразы.

Среди прочего, городские птицы являются переносчиками хламидиоза, сальмонеллёза, кампилобактериоза, туберкулеза и йерсиниоза (псевдотуберкулёза), рожи, листериоза, гриппа, бешенства, токсоплазмоза, криптоспоридиоза, гиардиоза, пастереллёза, псевдомоноза. Самым же частым заболеванием, переносимым птицами, которым заражаются люди, является орнитоз.

Наболее частые заболевания птиц

Орнитоз — это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется повышением температуры до 39-40 градусов, сухим кашлем, общей интоксикацией организма, в том числе оражением лёгких, центральной нервной системы и печени с селезенкой. Его возбудителем является Chlamydophila psittaci из числа хламидий, которой заражены большинство городских голубей. В организме человека орнитоз развивается внутриклеточно. В помете голубей или их перьях и пухе бактерия сохраняется до 3 недель. Заражение человека происходит после вдыхания пыли, содержащей высохшие частички испражнений птиц, выделений из клюва или загрязнённых частиц пуха.

Вторым по частотности заболеванием, передающимся от голубей и ворон людям, является вертячка — вирусное заболевание, заражение которым может также происходить при вдыхании содержащей вирус пыли или при прямом контакте с птицами. У человека это заболевание проявляется в виде конъюнктивита с отёком околоушных лимфатических узлов. Чаще всего им болеют сотрудники лабораторий и птичьих хозяйств.

Во многих городах Европы установлен штраф за кормление городских птиц. Сотрудники лабораторий порой называют городских голубей "летающими крысами".