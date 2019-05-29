Назван способ предотвратить смертоносные эпидемии

Ученые Шеффилдского университета и Лаборатории Резерфорда-Эплтона в Великобритании открыли соединение, которое убивает бактерии, устойчивые к антибиотикам. Результаты исследования помогут разработать новые методы лечения для предотвращения эпидемий неизлечимых инфекций. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи протестировали антимикробную активность ряда люминесцентных двухъядерных комплексных соединений с двумя атомами рутения на патогенную форму кишечной палочки Escherichia coli. Показано, что вещество разрушает структуру бактериальной мембраны, после чего происходит его попадание в цитоплазму. Соединение сохраняет эффективность, даже если микроорганизмы обладают множественной лекарственной устойчивостью.

При этом комплексы остаются безопасны для эукариотических организмов даже при концентрациях, на несколько порядков превышающих минимальную концентрацию, обладающую ингибирующим эффектом. Люминесцентные свойства вещества позволяют наблюдать за его локализацией внутри клетки бактерии. При этом вещество воздействует на организм сразу несколькими путями, что понижает риск развития устойчивости у патогенных микробов.

Супербактериями называются патогены, которые из-за повсеместного и неправильного использования антибактериальных лекарств становятся невосприимчивыми к ним. Распространение штаммов (чистая культура вирусов — прим. «Ленты.ру»), устойчивых к антибиотикам, вызывает обеспокоенность ведущих медицинских организаций, которые призывают к скорейшей разработке новых типов лечения.

По оценкам специалистов, неэффективность антибиотиков является причиной 25 тысяч смертей в одной только Европе. Согласно прогнозам, к 2050 году более 10 миллионов человек могут умирать ежегодно из-за супербактерий.