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Цены на жизненно важные лекарства будут снижать 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Производители лекарств будут обязаны снижать стоимость препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 29 мая.
Предельные отпускные цены производителей на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) будут снижаться в том случае, если стоимость препаратов уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы или в которые поставляются. Внесённые Правительством поправки в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» Госдума приняла в третьем чтении 23 мая.
«Навести порядок в ценообразовании на данный перечень лекарств — наш долг. Этот закон — результат многолетней экспертной работы, и он выводит нас на совершенно новый уровень государственного регулирования этого важнейшего сегмента здравоохранения»,
— ранее подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Согласно документу, снижать цены компаниям придётся так часто, как лекарство будет дешеветь по месту производства. В то же время закон предписывает, что подавать заявление для увеличения отпускной стоимости производители смогут не чаще раза в год. Для того чтобы получить на этого разрешение, компаниям нужно будет представить детальное экономическое обоснование.
Cтатс-секретарь — замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что документ, помимо всего прочего, наделяет Правительство полномочиями по принятию нормативного правового акта с правилами обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарства из списка ЖНВЛП. Таким образом, в кабмине рассчитывают, что стоимость самых необходимых россиянам препаратов снизится.
А член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что инициатива касается каждого жителя России. «На встречах с избирателями постоянно поднимается эта тема. Люди спрашивают: почему цены на лекарства растут? Этот законопроект касается не всех лекарств, а только тех, которые входят в список ЖНВЛП. В этот перечень входит чуть меньше 800 лекарственных препаратов — это те лекарства, цены на которые контролируются государством. Контролируются жёстко, и работа в этом направлении успешна. Рост цен на них в 2018 году ниже уровня инфляции», — заметил парламентарий.
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Болезни и лекарства , Новости , Дмитрий Костенников , Александр Петров , Дмитрий Морозов , Госдума , Совет Федерации
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