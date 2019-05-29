Цены на жизненно важные лекарства будут снижать

Производители лекарств будут обязаны снижать стоимость препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших, если их цена уменьшилась в стране иностранного производителя. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 29 мая.

Предельные отпускные цены производителей на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) будут снижаться в том случае, если стоимость препаратов уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых эти лекарства зарегистрированы или в которые поставляются. Внесённые Правительством поправки в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» Госдума приняла в третьем чтении 23 мая.

«Навести порядок в ценообразовании на данный перечень лекарств — наш долг. Этот закон — результат многолетней экспертной работы, и он выводит нас на совершенно новый уровень государственного регулирования этого важнейшего сегмента здравоохранения»,

— ранее подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов

Согласно документу, снижать цены компаниям придётся так часто, как лекарство будет дешеветь по месту производства. В то же время закон предписывает, что подавать заявление для увеличения отпускной стоимости производители смогут не чаще раза в год. Для того чтобы получить на этого разрешение, компаниям нужно будет представить детальное экономическое обоснование.

Cтатс-секретарь — замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что документ, помимо всего прочего, наделяет Правительство полномочиями по принятию нормативного правового акта с правилами обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарства из списка ЖНВЛП. Таким образом, в кабмине рассчитывают, что стоимость самых необходимых россиянам препаратов снизится.