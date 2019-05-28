Диетолог предостерег о вреде йододефицита

Кандидат медицинских наук в области диетологии рассказала в эфире НСН, как бороться с йододефицитом. Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов России. Такое заявление сделала министр здравоохранения Вероника Скворцова

Она пояснила, что потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки. Такой показатель в три–четыре раза меньше нормы, которая находится на уровне 150–250 микрограммов.

По словам Скворцовой, для исправления ситуации будет развиваться законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов. Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с данными министра здравоохранения и рассказала, почему так важно следить за количеством потребляемого йода.

«Есть такая проблема. Я думаю, что надо обогащать йодом продукты питания и надо выбирать те продукты, которые содержат его в составе. Важна диагностика работы щитовидной железы на предмет наличия йода и его количества, для того, чтобы определить йодофефицитное состояние. Йод имеет большое значение для поддержания работы щитовидной железы, а, соответственно, это все виды обмена веществ. Йод необходим для поддержания когнитивной функции работы головного мозга, быстроты реакции, памяти и других функций, которые связаны с головным мозгом», — пояснила она.

Диетолог раскрыла секреты приготовления риса для похудения Специалист отметила, что использование, скажем, йодированной соли не сильно спасет человеческий организм из-за особых свойств вещества. Вместо нее она рекомендовала включить в свой рацион продукты, которые богаты органическим йодом.

«Дело в том, что йод очень неустойчивый микроэлемент. Он достаточно быстро испаряется, поэтому при вскрытии флакончика с солью, от йода практически ничего не останется уже через неделю. Что касается продуктов питания, которые содержат в своем составе йод, то это фасоль, свекла, большое количество йода в морепродуктах и в составе морской капусты. Можно покупать морскую капусту даже в сухом виде и использовать как пищевую добавку к любым гарнирам, тем самым обогащая свое питание органическим йодом. При выявленном дефиците йода лабораторным способом необходим прием органического йода количеством от двухсот до пятисот микрограммов в день», — заключила она.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала в беседе с НСН кому противопоказано употребление кефира. В частности, специалист предостерегла тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кандидозом.