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О каких болезнях говорит запах изо рта 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Многие не придают большого значения привычному запаху изо рта и маскируют его жевательными резинками, освежающими спреями или леденцами. Но проблема может лежать в буквальном смысле глубже, чем кажется, а неприятный запах — быть симптом серьезного заболевания.

Аммиак

В норме аммиак образуется в человеческом организме при расщепление белка. Резкий аммиачный запах может свидетельствовать о нарушении метаболизма белков, например, при соблюдении низкоуглеводных диет, почечной недостаточности, воспалительных процесса в мочеполовой системе и наличии в желудке бактерии Helicobacter pylori, провоцирующей гастриты, язвы и даже рак.

Ацетон

Запах ацетона от слизистых появляется у любителей низкоуглеводных диет. Ацетон выделяется, когда при расщеплении жиров, когда жиров в пище не хватает, организм начинает перерабатывать собственные жировые запасы. Если в ежедневном рационе снижено количество жиров и углеводов, а присутствуют в основном белки, то от человека начинает пахнуть ацетоном, особенно изо рта и от мочи. Также запах ацетона может говорить о прогрессирующем сахарном диабете или присутствии

Гниль

Гнилостный запах, в первую очередь, говорит о проблемах в ротовой полости — пародотоз, кариес, стоматит, гингивит и другие болезни требуют немедленного вмешательства стоматолога. Но кроме этого, запах гнили или гноя может появиться при синуситах и гайморитах, а также в случае, если в пищеводе образовалась опухоль, мешающая прохождению пищи в желудок.
Не стоит слишком легкомысленно относиться к собственному здоровью, а при первых симптомах лучше обратиться к врачу.
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Болезни и лекарства
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