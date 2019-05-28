Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.
"Рак желудка — социально-важная проблема в онкологии, потому что это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в российской популяции, где-то около 37-40 тысяч ежегодно заболевает, и к сожалению, болезнь выявляется в 40% сразу на поздней стадии, где, к сожалению, сегодня стандартные методы лечения не столь успешны. Средняя продолжительность жизни больных с метастатическим процессом составляет 12 месяцев",
— сказал Тюляндин на пресс-конференции.
Он уточнил, что большая надежда на лечение пациентов с поздней стадией рака желудка возлагается на новый таргетный препарат.
Ранее сообщалось, что тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение. По словам Тюляндина, пока сложно сказать, сколько времени займут испытания. "Обычно первая фаза занимает как минимум год", — уточнил он.
В свою очередь исполнительный директор Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев отметил, что присоединиться к группе людей, на которых будет проводиться испытание, могут онкобольные, для которых уже нет доступных способов лечения.
При этом Тюляндин добавил, что в целом в мире и в России заболеваемость раком желудка начала снижаться, так как улучшилось питание — в рационе граждан стало больше овощей и фруктов, меньше продуктов долгого хранения.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как варикоз влияет на интеллект
Названы самые бесполезные советы врачей
О каких болезнях говорит запах изо рта2
Продукты, которые помогают при гипертонии
Доказана связь кишечника с заболеваниями сердца
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
00:37
Как нас теперь будут лечить в поликлиниках
Новости
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:47
Как снизить риск смерти от инфаркта
ЗОЖ Наука
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
07:18
7 опасных болезней, о которых расскажут ногти
Болезни и лекарства
04:56
Какие болезни могут грозить по группе крови
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение