Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка

Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.

"Рак желудка — социально-важная проблема в онкологии, потому что это одна из наиболее частых злокачественных опухолей в российской популяции, где-то около 37-40 тысяч ежегодно заболевает, и к сожалению, болезнь выявляется в 40% сразу на поздней стадии, где, к сожалению, сегодня стандартные методы лечения не столь успешны. Средняя продолжительность жизни больных с метастатическим процессом составляет 12 месяцев",

— сказал Тюляндин на пресс-конференции.

Он уточнил, что большая надежда на лечение пациентов с поздней стадией рака желудка возлагается на новый таргетный препарат.

Ранее сообщалось, что тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка начинается на онкологических больных, Минздрав России выдал соответствующее разрешение. По словам Тюляндина, пока сложно сказать, сколько времени займут испытания. "Обычно первая фаза занимает как минимум год", — уточнил он.

В свою очередь исполнительный директор Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев отметил, что присоединиться к группе людей, на которых будет проводиться испытание, могут онкобольные, для которых уже нет доступных способов лечения.

При этом Тюляндин добавил, что в целом в мире и в России заболеваемость раком желудка начала снижаться, так как улучшилось питание — в рационе граждан стало больше овощей и фруктов, меньше продуктов долгого хранения.