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Эмоциональное выгорание официально признали болезнью 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Всемирная организация здравоохранения впервые внесла СЭВ (синдром эмоционального выгорания) в международную классификацию болезней.
Такое решение врачи приняли на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, которая завершается сегодня, 28 мая, передает издание The Straits Times.
В новой классификации болезней СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как синдром истощения и переутомления, вызванный хроническим стрессом на работе.
Болезнь можно диагностировать по трем главным изменениям в самочувствии пациента:
1. постоянное чувство истощения и нехватки энергии,
2. увеличение отстраненности от работы (снижение концентрации), появления чувства негативизма в отношении рабочих задач,
3. снижение профессиональной эффективности.
«Выгорание относится только к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни»,
— также сказано в классификации.
Предполагается, что решение, принятое ВОЗ, положит конец многолетним спорам экспертного сообщества, как диагностировать переутомление, и стоит ли лечить его медикаментами.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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