Эмоциональное выгорание официально признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения впервые внесла СЭВ (синдром эмоционального выгорания) в международную классификацию болезней.

Такое решение врачи приняли на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве, которая завершается сегодня, 28 мая, передает издание The Straits Times.

В новой классификации болезней СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как синдром истощения и переутомления, вызванный хроническим стрессом на работе.

Болезнь можно диагностировать по трем главным изменениям в самочувствии пациента:

1. постоянное чувство истощения и нехватки энергии,

2. увеличение отстраненности от работы (снижение концентрации), появления чувства негативизма в отношении рабочих задач,

3. снижение профессиональной эффективности.

«Выгорание относится только к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни»,

— также сказано в классификации.

Предполагается, что решение, принятое ВОЗ, положит конец многолетним спорам экспертного сообщества, как диагностировать переутомление, и стоит ли лечить его медикаментами.