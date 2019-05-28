Врачи доказали связь кишечника с заболеваниями сердца

Названы неожиданные причины возникновения и развития заболеваний сердца. К неутешительным выводам пришло Европейское общество кардиологов. Врачи представили новое исследование в области сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты выяснили, что состояние кишечной микробиоты напрямую влияет на здоровье человека, в частности — на его сердце.

По словам врача из Норвегии Кристиана Майерхофера, ученым удалось подтвердить, что недостаток клетчатки в рационе приводит к скудному биологическому набору микробов в кишечнике. А это в свою очередь вызывает заболевания сердца. Эксперты рекомендовали потреблять больше овощей и фруктов, чтобы удерживать баланс биологических разнообразий бактерий.

Кроме того, специалисты предупредили, что частое потребление мяса приводит к высоким показателям триметиламин-N-оксида, который является причиной смертельных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Блюда из мяса следует употреблять не более трех раз в неделю, пишет «Утро.ру».