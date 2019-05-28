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Врачи доказали связь кишечника с заболеваниями сердца 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Названы неожиданные причины возникновения и развития заболеваний сердца. К неутешительным выводам пришло Европейское общество кардиологов. Врачи представили новое исследование в области сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты выяснили, что состояние кишечной микробиоты напрямую влияет на здоровье человека, в частности — на его сердце.
По словам врача из Норвегии Кристиана Майерхофера, ученым удалось подтвердить, что недостаток клетчатки в рационе приводит к скудному биологическому набору микробов в кишечнике. А это в свою очередь вызывает заболевания сердца. Эксперты рекомендовали потреблять больше овощей и фруктов, чтобы удерживать баланс биологических разнообразий бактерий.
Кроме того, специалисты предупредили, что частое потребление мяса приводит к высоким показателям триметиламин-N-оксида, который является причиной смертельных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Блюда из мяса следует употреблять не более трех раз в неделю, пишет «Утро.ру».
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Болезни и лекарства , Новости , Ytro.ru
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