Дерматолог вырезает огромные опухоли за пару минут 

Американского специалиста Сандру Ли по праву можно назвать самым популярным дерматологом Инстаграм, ведь за ее работами следят больше 3,3 млн читателей. Практически ежедневно доктор публикует видео и фото своих работ в сети и собирает восторженные комментарии. «Я могу смотреть на это вечно», «хотел бы быть вашим интерном, чтоб не отрываться», «восхищаюсь, как легко она проникает под кожу», — пишут пользователи сети.
@drpimplepoppper
Такой восторг у читателей вызывает popping — так называемое выдавливание кист, жировых отложений и чёрных точек, скопившихся под кожей у человека. У Сандры Ли особая техника, благодаря которой за несколько минут она «выковыривает» из-под кожи огромные комки скопившегося жира или вырезает застарелую кисту.
На днях, например, дерматолог опубликовала видео, где она за пару минут вырезала с руки пациента огромную липому (жировую опухоль) размером с персик. После того, как дело было сделано, она просто зашила надрез. «О, так быстро?! У меня снова нормальная рука!», — удивлялся пациент. Инстаграм ликовал, а видео разошлось по сети за считанные часы!
Затем Сандра опубликовала видеоролик о том, как с помощью одного надреза выдавить целую кисту. «Я получаю странное удовольствие, когда смотрю на это», — комментируют восторженные пользователи.
Оказывается, избавиться от огромной жировой опухоли или кисты у грамотного специалиста можно за пару минут (говорят, практически без боли). А еще оказывается, даже такими малоприятными видеороликами в Инстаграм можно завоевать бешеную популярность.