Какие болезни проявляются только через десятки лет

Инкубационный период многих заболеваний, которые мы не раз переносили в своей жизни, обычно составляет всего несколько дней. Это и ОРВИ, и грипп, и ангина. Однако некоторые болезни проявляют себя не так быстро. Первые симптомы могут появиться только спустя много лет после заражения.

Чем инкубационный период отличается от латентного?

Инкубационный период заболевания — это период времени, началом которого является момент попадания возбудителя в организм, а концом — проявление первых признаков болезни. Длительность инкубационного периода зачастую зависит от количества возбудителей, атакующих организм, и от состояния иммунитета пациента. Благодаря активному размножению, количество микробов со временем увеличивается. Когда иммунитет перестает справляться с армией вредных микроорганизмов, и появляются первые симптомы заболевания.

Зачастую инкубационный период называют также латентным, то есть скрытым этапом заболевания. Однако это два абсолютно разных понятия. Латентный период — это отрезок времени с момента заражения самого пациента до того момента, когда он становится заразным для окружающих. Иногда эти периоды не совпадают. Так при гриппе или ветряной оспе больной становится заразным за несколько часов до обнаружения первых признаков заболевания.

Рекордсмены среди болезней

Рекордсменами по продолжительности инкубационного периода следует считать так называемое прионовые инфекции, а в частности коровье бешенство или болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Это заболевание поражает головной и спинной мозг человека. Коровье бешенство вызывают белки — прионы, которые попадают в организм человека через говядину. Обычно с момента заражения до обнаружения первых клинических признаков проходит более 10 лет. Случаи, когда болезнь проявляла себя через 5-8 месяцев, крайне редки. В более чем 80% случаев это заболевание заканчивается летальным исходом.

Инкубационный период длиной в годы

К заболеваниям с длинным инкубационным периодом относится также лепра или проказа. Это связано с тем, что первые признаки, характерные именно для этого заболевания, например, язвенные образования, обнаруживаются только после проявления общих симптомов: слабости, озноба, сонливости. Инкубационный период лепры обычно составляет от 4-х до нескольких десятков лет. В медицинской практике описаны случаи, когда проказу обнаруживали у пациентов, спустя 40 лет после заражения.

Относительно долгим является и инкубационный период ВИЧ-инфекции. С момента заражения человека до проявления у него каких-либо симптомов порой проходит несколько лет. Это связано с тем, что вирус имеет довольно устойчивую оболочку, которая рассасывается постепенно, и только потом внедряется в ядро клетки.

Гепатит С является одним из самых опасных вирусных заболеваний, которое при отсутствии должного лечения довольно часто приводит к циррозу или раку печени. Однако зачастую больные даже не подозревают о своей болезни, так как гепатит С может долгое время никак не проявлять себя. Инкубационный период этого заболевания может длиться больше года.