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Врачи назвали 7 смертельно опасных симптомов у женщин 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
Разрываясь между работой, домашними обязанностями и воспитанием детей, многие женщины совершенно забывают о себе и своем здоровье. Однако кардиологи сходятся во мнении, что игнорировать тревожные сигналы, которые подает ваше собственное тело, чрезвычайно опасно, особенно если речь идет о признаках сердечного приступа. Итак, рассказываем, какие симптомы должны стать поводом для неотложного визита к врачу.
  • Одышка
  • Боли в шее и нижней челюсти
  • Симптомы гриппа
  • Слабость
  • Головокружение и обмороки
  • Беспокойство и тревога
  • Одышка
Одышка, сопровождаемая давящим ощущением в области спины, может быть первым признаком приближающегося сердечного приступа. При этом одышку не стоит путать с необходимостью отдышаться. К примеру, если вы только что пробежали двухкилометровую дистанцию, тяжелое дыхание будет вполне естественной реакцией организма, а вот если оно возникает после подъема по лестнице на второй этаж, — это повод записаться на прием к кардиологу. И, конечно, в данном случае стоит учитывать свой возраст: нагрузки, которые легко даются 20-летней девушке, наверняка окажутся непосильными для дамы за 50, поэтому чем вы старше, тем чаще у вас будет возникать необходимость восстановить дыхание.

Боли в шее и нижней челюсти

Вопреки распространенному заблуждению, признаком сердечного приступа может быть не только боль в груди, но и систематические неприятные ощущения в любой части тела выше талии. Например, в шее, нижней челюсти, плече или руке — чаще всего левой.

Симптомы гриппа

Нередко сердечный приступ может иметь симптомы гриппа или даже расстройства желудка. В частности, на проблемы с сердцем могут указывать боль в мышцах и суставах, холодный пот, головные боли, болезненные ощущения в области живота, изжога и даже кашель и насморк.

Слабость

Многие женщины принимают слабость и быструю утомляемость за признаки вегето-сосудистой дистонии или и вовсе связывают эти симптомы с менструальным циклом. Между тем, эти признаки могут говорить о нарушении работы сердца, в том числе о приближении сердечного приступа.

Головокружение и обмороки

Приступы головокружения, которые заканчиваются потерей сознания, также могут быть предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, если у вас время от времени кружится голова, и вы падаете в обморок, не рискуете и пройдите обследование: возможно, вам требуется помощь врача-кардиолога.

Беспокойство и тревога

Если любой из симптомов, перечисленных выше, сопровождается неконтролируемыми приступами беспокойства и тревоги, обратитесь к врачу — такие проявления вполне могут быть сигналами о проблемах с сердцем.
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