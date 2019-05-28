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Жителей России будут лечить по новым правилам 

Газета.Ru + ещё 4 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
В России в силу вступили новые правила обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения.
Как отмечается, теперь в российских поликлиниках усилится профилактическое направление. Поликлиники обяжут за следующие два года провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех жителей страны, после чего для каждого россиянина определят группу здоровья.
В случае обнаружения у человека хронического заболевания, из-за которого он нуждается в постоянном контроле врача, его поместят под диспансерное наблюдение. Для такой категории людей медобследование будет проходить два раза в год.
Кроме того, страховые компании обязаны будут реагировать на поступающие жалобы и обращения граждан.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , Минтруд
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