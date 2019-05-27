Названа новая опасность кальянов

Курение кальяна может привести к развитию туберкулеза, рассказал агентству «Москва» заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.

По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить.

«Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний», — считает Кутушев.

Он отметил, что парение с помощью вейпов и других устройств нагревания табака может привести к развитию облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновая болезнь легких». Безопасных способов курения не бывает, и восемь из десяти вейперов через полтора года все равно переходят на обычные сигареты. Кроме того, вейпы без никотнина могут в будущем спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.

Кутушев напомнил, что в табачном дыме содержится семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные вещества и тяжелые металлы.