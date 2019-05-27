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Названа новая опасность кальянов 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Курение кальяна может привести к развитию туберкулеза, рассказал агентству «Москва» заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.
По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить.
«Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний», — считает Кутушев.
Он отметил, что парение с помощью вейпов и других устройств нагревания табака может привести к развитию облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновая болезнь легких». Безопасных способов курения не бывает, и восемь из десяти вейперов через полтора года все равно переходят на обычные сигареты. Кроме того, вейпы без никотнина могут в будущем спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.
Кутушев напомнил, что в табачном дыме содержится семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные вещества и тяжелые металлы.
Как сообщалось раннее, в Мосгордуме подготовили законопроект, в рамках которого предлагается ограничить продажу и использование «устройств, имитирующих курение табака». В тексте документа указано, что «законопроект приравнивает все эти приспособления к сигаретам».
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Болезни и лекарства , Мосгордума , АГН "Москва"
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