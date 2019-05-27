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Врачи рассказали об опасности энергетиков 

Агентство «Москва» + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
«Напитки, содержащие кофеин, детям лучше не позволять пить. От энергетиков и кофе следует воздержаться до 16-17 лет. В первую очередь, кофеин способен нанести вред формирующейся детской нервной системе. Ребенок становится раздражительным, капризным, быстро утомляется. Нарушается сон, причем как ночной, так и дневной», — сказал Е. Брюн.
По словам эксперта, кофеин также приводит к потере организмом воды, а вместе с ней — полезных элементов.
«Почки испытывают повышенную нагрузку, организм теряет воду. Вместе с жидкостью выводятся минеральные вещества, в том числе калий, кальций, магний — необходимые для работы сердца. Таким образом, регулярное употребление кофеина оказывает негативное влияние на растущую сердечно-сосудистую систему», — пояснил Е. Брюн.
Главные компоненты энергетиков — таурин, женьшень и гуарана также негативно влияют на нервную систему, а также способствуют развитию гипертонии и онкологии.
«Таурин — еще один главный компонент в составе «энергетиков», он способен вызывать перевозбуждение нервной системы и ее истощение, особенно в сочетании с алкоголем, к тому же это вещество является еще недостаточно изученным, и другие возможные воздействия пока неизвестны. Женьшень и гуарана способны выводить молочную кислоту из мышц при повышенных физических нагрузках, в чем и заключается их тонизирующее действие. В больших количествах и при регулярном употреблении могут спровоцировать различные нарушения деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, способствовать развитию гипертонии, и даже развитию раковых клеток», — добавил Е. Брюн.
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