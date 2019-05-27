Врачи рассказали об опасности энергетиков

Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«Напитки, содержащие кофеин, детям лучше не позволять пить. От энергетиков и кофе следует воздержаться до 16-17 лет. В первую очередь, кофеин способен нанести вред формирующейся детской нервной системе. Ребенок становится раздражительным, капризным, быстро утомляется. Нарушается сон, причем как ночной, так и дневной», — сказал Е. Брюн.

По словам эксперта, кофеин также приводит к потере организмом воды, а вместе с ней — полезных элементов.

«Почки испытывают повышенную нагрузку, организм теряет воду. Вместе с жидкостью выводятся минеральные вещества, в том числе калий, кальций, магний — необходимые для работы сердца. Таким образом, регулярное употребление кофеина оказывает негативное влияние на растущую сердечно-сосудистую систему», — пояснил Е. Брюн.

Главные компоненты энергетиков — таурин, женьшень и гуарана также негативно влияют на нервную систему, а также способствуют развитию гипертонии и онкологии.