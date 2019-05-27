Какими болезнями можно заразиться через поцелуи

Далеко не каждый из нас задумывается, что во время обычного поцелуя можно заразиться или заразить своего партнера. Таких заболеваний немало, поэтому стоит быть крайне осторожным, а особенно это касается случайных контактов. Ознакомимся же более подробно с каждым из них и узнаем, как защитить себя от подобных проблем.

Инфекционный мононуклеоз

Возбудителем его является вирус Эпштейна—Барра ( ВЭБ ). Что касается его проявления, то это высокая температура, которая может достигать отметки в 39-40 градусов. В отличие от обычной ОРВИ такое состояние у человека в подавляющем числе случаев наблюдается порядка 10-14 дней. Основными симптомами при этом также являются заложенный нос, сильно увеличенные лимфоузлы. Характерным признаком мононуклеоза является боль в животе. Она вызвана увеличением селезенки и печени, при этом у многих переносчиков ВЭБа сильно желтеет кожа, а моча при этом обретает темный цвет.

Если же вовремя не начать лечение, могут возникнуть серьезные последствия. Это может быть разрыв селезенки, поражение ЦНС, появление пневмонии или даже гепатита. Чаще всего же ВЭБ передается людям со слабым иммунитетом. Обычно от мононуклеоза страдают маленькие дети (3-10 лет), реже взрослые, которые пережили сильный стресс или же долгое время боролись с другим заболеванием.

Язвенная болезнь

Иногда люди даже не подозревают, что у них появилась язвенная болезнь. Порой она протекает без симптомов, однако чаще больные ощущают сильную боль слева под ребрами каждый раз после трапезы или же через определенное время после приема пищи. Причиной тому являются бактерии хеликобактерпилори, избавиться от которых крайне сложно. Однако и заражение через поцелуй возможно лишь в тех случаях, когда у вас ослабленный иммунитет или же дисбактериоз. В ином же случае атаки хеликобактера ни к чему не приводят, поэтому стоит позаботиться об укреплении именной системы, что максимально обезопасит вас от множества проблем.

Цитомегалия

Симптомы этого заболевания такие же, как у ОРВИ. Высокая температура, заложенный нос, боль в горле, общая слабость — всё это присуще цитомегалии. Однако даже после приема противовирусных препаратов болезнь не отступает. Это может продлиться до 45 дней, что и является характерным признаком такого заболевания.

Обычно мужчины кроме указанных выше симптомов не испытывают дискомфорт. У женщин и девушек часто цитомегалия вызывает воспаление шейки матки, влагалища.

Герпес

Он опасен лишь в том случае, когда есть небольшие высыпания в виде волдырей на губах. Если же они отсутствуют, вероятность заражения при поцелуе практически сводится к нулю. Как утверждают врачи, вирус герпеса есть у 90% населения, однако обычно он не дает о себе знать. Лучше воздержаться от поцелуев во время его проявления и немедленно начать лечение. Зачастую вирус отступает уже спустя 3-5 дней. В случае несвоевременного лечения существует вероятность даже летального исхода.