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Ученые выяснили, как несчастливый брак влияет на здоровье 

Letidor.ru 14 часов назад
Фото: Letidor.ru
Как выяснилось, семейный статус мужчины связан с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Такую закономерность удалось установить исследователям Тель-Авивского университета, которые недавно подвели итоги своих почти 35-летних наблюдений. Израильские ученые изучали данные о состоянии здоровья и эмоциональном удовлетворении более 10 тысяч человек (на момент старта эксперимента их средний возраст составлял 49 лет).
Эксперты установили, что холостые мужчины рискуют на 64% чаще, чем женатые, столкнуться с риском смерти от инсульта. Что интересно, в данном случае, было крайне важно, считает ли мужчина свой брак удачным или нет. Например, риск смерти от инсульта у женатых представителей сильной половины человечества, которые не были удовлетворены эмоциональной стороной своих отношений и считали их несчастливыми, отказался на 64% выше, чем у тех, у кого дома царила любовь и уют.
Риск столкнуться с инсультом у больных сахарным диабетом примерно в 4 раза выше, чем у людей, кто не страдает этим заболеванием. Холостяки и несчастливые мужья умирают от нарушения мозгового кровообращения практически так же часто, как и больные диабетом,
Риск столкнуться с инсультом у больных сахарным диабетом примерно в 4 раза выше, чем у людей, кто не страдает этим заболеванием. Холостяки и несчастливые мужья умирают от нарушения мозгового кровообращения практически так же часто, как и больные диабетом,
— подытожили сотрудники Тель-Авивского университета.
В будущем эксперты собираются провести исследование, чтобы выяснить, как эмоциональное удовлетворение отношениями влияет на состояние здоровья женщин.
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