О каких болезнях говорят «мешки» под глазами

Иногда после пробуждения утром мы с ужасом обнаруживаем "мешки" у себя под глазами и отеки. Проблема знакома и мужчинам, и женщинам. Кожа вокруг глаз в три-четыре раза тоньше, чем на других участках тела. От плохого кровоснабжения и ненасыщенности кислородом кровь застаивается в капиллярах под глазами, а кожа начинает просвечивать. "Мешки" могут возникать после приема алкоголя, но что делать, если тяжелая "ноша" появляется без видимых причин? Какие болезни могут спровоцировать отеки под глазами?

Почки

Если "мешки" под глазами появляются регулярно и не желают покидать вас, отправляйтесь в поликлинику. Это может быть одним из симптомов хронической почечной недостаточности, острого гломерулонефрита и пузырно-мочеточникового рефлюкса.

Сердце

Не будет лишним посетить кардиолога, чтобы исключить сердечно-сосудистые заболевания, которые могут возникнуть из-за нарушения циркуляции крови и ее оттока из периферических тканей. Отеки может вызвать сердечная недостаточность, ревматическое воспаление миокарда и гипертония.

Если у вас обнаружится повышенное внутричерепное давление, идите к неврологу.

Заболевания эндокринной системы

Появлению злополучных отеков под глазами могут способствовать неполадки с обменом веществ. Если есть проблемы с щитовидкой, человек быстро устает, пребывает в подавленном состоянии, депрессии, его мучает слабость и сонливость. У женщин нарушается менструальный цикл. А "мешки" появляются из-за изменения тонуса сосудов.

Глазные болезни

С годами нижние веки могут опускаться и происходит смещение отверстия слезовыводящего канала. В результате слезная жидкость скапливается внутри и "раздувает" нижние веки. Ее нормальному оттоку могут мешать ушибы глаз и инфекционные заболевания век. В таких случаях помочь вам сможет только окулист.

Индивидуальные особенности и возраст

Отеки, которые появились в детстве или подростковом возрасте, а потом так и не исчезли, могут говорить о наследственной предрасположенности к разрастанию подкожной клетчатки. Обычно такие особенности есть и у родителей.

Если раньше такого "украшения" не было, а потом появилось, возможно, виной тому возрастные изменения. С возрастом периорбитальная клетчатка разрастается и "провисает" под кожу нижнего века. Причины этого науке пока не известны.

Гормоны

У некоторых женщин "мешки" под глазами появляются в ряде фаз менструального цикла из-за задержки жидкости в организме. Это связано с изменениями гормонального фона.

Болезни носовых пазух

При такой проблеме у человека не только появляются отеки под глазами, но и могут быть боли в зоне лба, носа, повышается температура. Симптомы похожи на насморк.

Аллергия

Область под глазами может отекать из-за аллергии или конъюнктивита. Глаза краснеют, чешутся, вы начинаете чихать и нос закладывает. Симптомы возникают быстро и так же быстро могут исчезнуть. Нужно исключить контакт с аллергеном, чтобы прийти в норму. А конъюнктивит лечит окулист.