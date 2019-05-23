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Названы причины распространения хронической болезни почек 

Мир24 11 часов назад
Фото: depositphotos
Американские ученые в ходе исследования установили, что тяжелый физический труд в условиях жаркого климата является одной из главных причин распространения хронической болезни почек (ХБП). О работе специалистов из Университета Колорадо в Аншутце говорится в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.
Специалисты выяснили, что в 90-е заболевание затронуло сотрудников, работающих на плантациях сахарного тростника в Центральной Америке и в некоторых развивающихся странах. Тем не менее уже в 2012 году от ХБП скончались 20 тыс. человек, проживающих в Калифорнии, Флориде и Колорадо. Причину этого эксперты выяснить не смогли.
«Это не обычное заболевание почек, оно не вызвано высоким кровяным давлением или диабетом»,
— указал доктор Ли Ньюман.
По его словам, решающую роль играет именно изменение климата.
Работу с токсинами, например с глифосатом, уничтожающим сорняки, медики назвали второй причиной ХБП. К третьей причине относятся инфекционные заболевания, которые могут поражать почки (хантавирус и лептоспироз). Ими можно заболеть, если искупаться в грязной воде или в результате заражения после укуса клещей.
ХБП приводит к снижению почечной функции. В результате почки перестают справляться с выводом жидкости и продуктов распада из организма. В работе организма нарушается баланс, у человека повышается давление, появляются проблемы с сердцем.
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Болезни и лекарства , Ли Ньюман
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