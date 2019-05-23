Будь готов: узнай, как правильно подготовить кишечник перед плановым обследованием

Любые нарушения работы кишечника не только доставляют дискомфорт, но могут быть симптомом серьёзных, а порой и смертельных заболеваний. Главное, при появлении признаков патологии (частого стула или наоборот запоров, примеси крови или боли при дефекации) своевременно провести диагностику. В арсенале врачей существует множество методов, чтобы распознать болезнь. Большинство из них малопонятны, а значит пугают обычного человека. Попробуем разобраться, что из себя представляют основные способы диагностики заболеваний кишечника.

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Ректороманоскопия. Стартовая диагностическая процедура, с которой начинается практически любое обследование кишечника. Метод позволяет осмотреть всю прямую кишку и нижний отдел сигмовидной кишки с помощь специального медицинского прибора — ректороманосокопа. Аккуратное проведение манипуляции не сопровождается болевыми ощущениями, в связи с чем, процедура проводится без анестезии. Ректороманоскоп — это эндоскопический прибор, применяемый в проктологии для диагностического осмотра слизистой оболочки прямой и нижнего отдела сигмовидной кишки и осуществления терапевтических манипуляций под визуальным контролем. Ректороманоскоп представляет из себя тубус, диаметром до 1,5 см, внутри которого находится оптическая система, световод и канал для подачи воздуха. Инструмент вводят в просвет прямой кишки и медленно продвигают внутрь, одновременно оценивая состояние слизистой исследуемого участка.

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При каких состояниях и заболеваниях применяют: процедура используется для выявления различных новообразований прямой кишки, помимо визуального наблюдения зачастую имеется возможность взятия биопсии подозрительного участка стенки прямой кишки.

Нужна ли анестезия: не требуется

Продолжительность: 15-20 мин Нужна ли подготовка кишечника: Да. Для того, чтобы процедура была максимально информативной, необходимо предварительно очистить кишечник.

Ирригоскопия. Рентгенологическое исследование кишечника. Для того чтобы лучше визуализировать кишечник, исследование проводят с контрастным веществом. Обычно используют раствор бария, который вводят в толстую кишку с помощью клизмы. В некоторых случаях для уточнения диагноза ирригоскопию проводят с двойным контрастированием: на первом этапе контрастным веществом покрывают стенки кишечника, а на втором этапе толстый кишечник заполняют воздухом. Такая технология даёт точную картину функционирующего кишечника, позволяя выявить малейшие отклонения в его работе.

Barry Slaven, MD, PhD/EAST NEWS

При каких состояниях и заболеваниях применяют: выявление сужений и новообразований кишечника, диагностика дивертикулёза.

Нужна ли анестезия: не требуется

Продолжительность: 15-30 мин Нужна ли подготовка кишечника: Обязательно. Даже малое количество газов или кишечного содержимого способны испортить рентгеновские снимки. Поэтому кишечник должен быть тщательно подготовлен. Для очищения кишечника в настоящее время рекомендуют препараты на основе макрогола.

Колоноскопия. Хотя болезненность этой диагностической манипуляции значительно преувеличена, назначение колоноскопии до сих пор пугает многих пациентов. Тем не менее, современные гибкие эндоскопы и возможности анестезиологической помощи (седация) позволяют без каких-либо неприятных ощущений провести это крайне важное исследование. В отличие от ректороманоскопии, которой доступны только прямая и часть сигмовидной кишки, колоноскопия позволяет обследовать весь толстый кишечник, а в случае обнаружения патологии взять биопсию или удалить подозрительный полип.

EAST NEWS

При каких состояниях и заболеваниях применяют: полипы толстого кишечника, подозрение на новообразования, хроническое нарушение работы кишечника, боли неясного характера, длительный запор/диарея, воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона).

Нужна ли анестезия: чаще всего используют препараты для седации, погружающие человека в поверхностный медикаментозный сон.

Продолжительность: определяется индивидуально

Нужна ли подготовка кишечника: От качества очищения кишечника во многом зависит информативность колоноскопии. Необходимо соблюдение диеты за несколько дней до исследования и использование медикаментозных средств очищения (золотым стандартом во всём мире являются препараты на основе макрогола).

Виртуальная колоноскопия. Одно из самых современных исследований — это компьютерная томография кишечника или виртуальная колоноскопия. При этом способе диагностики изображение толстого кишечника реконструируют из нескольких компьютерных томограмм. Виртуальная колоноскопия не сопровождается проникновением в толстый кишечник, поэтому считается более комфортной для пациента, однако диагностическая ценность модного метода ещё оспаривается специалистами. К тому же, виртуальная колоноскопия не позволяет провести биопсию или удаление полипов.

Science Photo Library/EAST NEWS

При каких состояниях и заболеваниях применяют: подозрение на новообразования, полипы и дивертикулы толстого кишечника, контроль результативности лечения.

Нужна ли анестезия: нет Продолжительность: 5-10 мин Нужна ли подготовка кишечника: Да, обязательно. Необходимо тщательное очищение кишечника, чтобы избежать искажений на снимках.

Очищение кишечника при других исследованиях. На самом деле подготовка кишечника требуется не только при исследовании непосредственно этого органа. Без подготовки сложно выполнить качественную информативную рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника, мочевыводящей системы (урографию), матки и маточных труб (гистеросальпингографию). Всё дело в том, что без очищения кишечника наблюдается искажение визуализации. Это становится причиной повторного обследования, а в худшем случае может привести и к неправильному диагнозу.

Как правильно подготовить кишечник к обследованию?

очистительная клизма;

применение специальных препаратов для очищения кишечника. Существует два основных способа подготовки кишечника к инструментальным исследованиям:

При всей вековой истории использования традиционная очистительная клизма имеет недостатки: дискомфорт при введении больших объёмов жидкости, сложность самостоятельного проведения процедуры, недостаточно высокое очищение кишечника. Кроме того, применение клизмы нередко становится невозможным из-за болезненности при таких заболеваниях, как геморрой или трещины заднего прохода.

Очищение кишечника с помощью слабительных средств предусматривает применение препаратов двух групп: солевых слабительных (например, Фосфо-сода, Колокит, Пикопреп, Эзиклен) или более безопасных средств на основе макрогола, которые бывают малообъёмными (2 литра раствора препарата) — МОВИПРЕП® и высокообъёмными (4 литра раствора препарата), например, Фортранс, Лавакол, Эндофальк.

Солевые слабительные не содержат в составе электролитов, которые вымываются из организма из-за мощного слабительного эффекта, поэтому могут вызвать риск нарушений со стороны работы сердечно-сосудистой и мочевыделительных систем, а также оказывать влияние на работу нервной системы. Основным действующим компонентом многих солевых слабительных является фосфат натрия. Препараты данной группы достаточно эффективно очищают кишечник, однако их использование может быть связано с риском поражения почек и возникновением электролитных нарушений: при их применении может происходить «вымывание» из организма таких электролитов как натрий и калий. Так, управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) предупредило о необходимости информировать пациентов о возможности возникновения острой фосфатной нефропатии, возможности обезвоживания и вероятности электролитных нарушений на фоне приёма одного известного солевого препарата. Пожилые пациенты, пациенты с патологией почек и сердечно-сосудистой системы имеют больший риск развития патологий со стороны мочевыделительной системы, а также водно-электролитных нарушений при приеме солевых слабительных.

В настоящее время более безопасными считаются препараты на основе макрогола (полиэтиленгликоля), так как они сбалансированы электролитами и тем самым восполняют вымытые запасы из организма в процессе очищения кишечника. Долгое время единственным препаратом данной группы в России являлся Фортранс, однако неудобство использования (необходимость выпить 4 литра раствора препарата) и вкус препарата послужили причиной поиска альтернативы. Препарат нового поколения МОВИПРЕП® практически лишён недостатков своего предшественника: он имеет сладковатый лимонный вкус (согласно оценке пациентов) и комфортен в применении — для качественного очищения кишечника необходимо принять всего 2 литра раствора препарата, запив 1 литром разрешённой жидкости.

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Исследования доказали, что современные малообъёмные препараты на основе макрогола, к которым относится МОВИПРЕП® , так же эффективно очищают кишечник, как и высокообъёмные препараты (Фортранс, Лавакол, Эндофальк), не вызывая при этом дискомфорта от избыточного объёма жидкости.

Для достижения качественного очищения необходимо предварительно подготовить кишечник: важно за 1-3 дня до начала исследования соблюдать рекомендации по питанию с исключением из рациона растительной пищи (овощи, фрукты, ягоды, крупы и все блюда на их основе). Разрешена вся белковая нежирная пища (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты без наполнителей).

В зависимости от времени начала исследования схема приёма препарата МОВИПРЕП® может быть одно или двухэтапной: если процедура назначена на первую половину дня, то применяется двухэтапная схема (вечером накануне дня процедуры нужно принять 1 литр раствора МОВИПРЕП® и 1 литр утром в день процедуры), если процедура во второй половине дня — одноэтапная утренняя схема (2 литра раствора МОВИПРЕП® принимаются утром в день процедуры). Для достижения максимально качественного очищения кишечника важно окончить приём препарата за 2-4 часа до начала колоноскопии, предварительно рассчитав время на дорогу до клиники и продолжительность действия препарата. Слабительное действие начинается в среднем через 1 час после приёма первого стакана раствора препарата и заканчивается в среднем через 1-2 часа после приёма последней дозы (зависит от индивидуальной моторики кишечника).

В случае подготовки не к колоноскопии, а к другим исследованиям, может быть применена одноэтапная вечерняя схема МОВИПРЕП®, когда 2 литра раствора препарата принимаются вечером накануне дня процедуры.

Какую бы схему МОВИПРЕП® Вы ни выбрали, крайне важно дополнить приём препарата 1 литром разрешённой жидкости, а также предварительно проконсультироваться с врачом.

В случае особого вкусового восприятия или появления тошноты, рекомендуется более медленно принимать раствор или сделать небольшой перерыв, а также пить охлаждённым или через соломинку, чередовать с приёмом прозрачной негазированной безалкогольной жидкости (процеженный бульон, сок без мякоти, чай, вода) или использовать жевательную резинку.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Материал подготовлен совместно с компанией Такеда