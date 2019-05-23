Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безопасны ли антибиотики на самом деле 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
В народе антибиотики стали практически лекарством от всего, но многие верят, что на самом деле они могут быть опасны для организма. И частично в этом правы.
Дело в том, что преимущественно антибиотики — это вещества природного происхождения, которые вырабатываются грибками. Они убивают или подавляют рост многих бактерий.
По словам врачей, почти все антибиотики имеют побочный эффект. Именно поэтому их назначают только в крайних случаях и совместно с другими, защищающими препаратами. Опасность заключается в том, что негативное влияние этих лекарств очень тяжело заметить.
Например, большинство вызывают аллергию и дисбактериоз, но есть и те, которые вырабатывают опасные вещества. Их накопление может привести к необратимой глухоте и проблемами с почками.
Однако, как говорят медики, проблема токсичного действия антибиотиков заключается в их дозе. Это означает, что чем длительнее применение и больше доза, тем выше вероятность проявления побочных действий. Поэтому самое главное правило в приеме антибиотиков — соблюдать все указания врачей.
На самом деле, подобные препараты не так опасны. Если вы не занимаетесь самолечением и не начинаете принимать антибиотики при каждой простуде, можно не волноваться. Назначать лечение такими лекарствами может только врач, который скорректирует дозу и назначит дополнительные таблетки для восстановления организма.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыт ген, который поможет вылечить болезнь Дауна
Ученые: медитация может быть опасна для психики1
Женщина умерла от назначенных врачом лекарств37
Развенчан миф о пользе красного вина1
Доказано, что дефицит сна провоцирует инсульт
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Назван способ существенно продлить жизнь
ЗОЖ
Как на самом деле работают медсестры
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение