Безопасны ли антибиотики на самом деле

В народе антибиотики стали практически лекарством от всего, но многие верят, что на самом деле они могут быть опасны для организма. И частично в этом правы.

Дело в том, что преимущественно антибиотики — это вещества природного происхождения, которые вырабатываются грибками. Они убивают или подавляют рост многих бактерий.

По словам врачей, почти все антибиотики имеют побочный эффект. Именно поэтому их назначают только в крайних случаях и совместно с другими, защищающими препаратами. Опасность заключается в том, что негативное влияние этих лекарств очень тяжело заметить.

Например, большинство вызывают аллергию и дисбактериоз, но есть и те, которые вырабатывают опасные вещества. Их накопление может привести к необратимой глухоте и проблемами с почками.

Однако, как говорят медики, проблема токсичного действия антибиотиков заключается в их дозе. Это означает, что чем длительнее применение и больше доза, тем выше вероятность проявления побочных действий. Поэтому самое главное правило в приеме антибиотиков — соблюдать все указания врачей.

На самом деле, подобные препараты не так опасны. Если вы не занимаетесь самолечением и не начинаете принимать антибиотики при каждой простуде, можно не волноваться. Назначать лечение такими лекарствами может только врач, который скорректирует дозу и назначит дополнительные таблетки для восстановления организма.