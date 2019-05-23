Воронежский онкодиспансер проверят после смерти пациентки в ходе процедуры

Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в воронежском онкодиспансере, где во время процедуры скончалась пациентка, соответствующее поручение дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воронежском онкодиспансере скончалась пациентка во время лучевой терапии на линейном ускорителе.