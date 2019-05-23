Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежский онкодиспансер проверят после смерти пациентки в ходе процедуры 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в воронежском онкодиспансере, где во время процедуры скончалась пациентка, соответствующее поручение дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воронежском онкодиспансере скончалась пациентка во время лучевой терапии на линейном ускорителе.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, где в ходе проведения процедуры в областном онкодиспансере вышел из строя аппарат лучевой терапии. Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия", — сообщает пресс-служба Минздрава.
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
Болезни и лекарства , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыт ген, который поможет вылечить болезнь Дауна
Ученые: медитация может быть опасна для психики1
Женщина умерла от назначенных врачом лекарств37
Развенчан миф о пользе красного вина1
Доказано, что дефицит сна провоцирует инсульт
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Назван способ существенно продлить жизнь
ЗОЖ
Как на самом деле работают медсестры
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение