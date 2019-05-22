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В России протестируют препарат от рака желудка 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: depositphotos.com
Новый отечественный препарат для лечения рака желудка получил от Минздрава РФ разрешение на проведение тестирования на людях. Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества клинической онкологии.
Лекарство получило название "Алофаниб". Действие препарата основано на блокировании роста раковой клетки из-за прямого воздействия на ее рецепторы.
В тестировании примут участие пациенты с раком желудка, которые испробовали другие стандартные методы избавления от болезни.
Исследования проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Омске.
По словам врачей, рак желудка на сегодняшний день находится на 4-м месте по распространению среди мужчин и на 6-м — у женщин.
Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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