В России протестируют препарат от рака желудка

Новый отечественный препарат для лечения рака желудка получил от Минздрава РФ разрешение на проведение тестирования на людях. Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества клинической онкологии.

Лекарство получило название "Алофаниб". Действие препарата основано на блокировании роста раковой клетки из-за прямого воздействия на ее рецепторы.

В тестировании примут участие пациенты с раком желудка, которые испробовали другие стандартные методы избавления от болезни.

Исследования проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Омске.

По словам врачей, рак желудка на сегодняшний день находится на 4-м месте по распространению среди мужчин и на 6-м — у женщин.