Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу. Как оказалось, некоторые из них сильно вредят глазам.

В частности, белый хлеб негативно влияет на зрение. В нем содержится большое количество крахмала, который заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина. Это пагубно сказывается на глазном яблоке и способствует развитию близорукости.

Также эксперты выделяют кофе. Оказывается, употребление 2-3 чашек в день плохо влияет на глаза — сужаются сосуды, нарушается кровообращение.

Пагубно сказывается на сосудах и употребление алкоголя. Спиртные напитки вызывают обезвоживание организма, влияют на определенные участки головного мозга, отвечающие за зрительное восприятие, сообщает «АиФ».