Миколог рассказал, какие грибы смертельно опасны для здоровья

В лесах Московской области появились первые летние грибы. Отправляться за ними можно уже сейчас, а продолжить тихую охоту будет возможность в течение ближайших двух недель. «Вечерняя Москва» узнала у миколога, автора научно-популярных книг Михаила Вишневского, какие грибы разрешено собирать, а к каким лучше не притрагиваться.

Он сообщает, что в московском регионе уже появились первые подберезовики, опята, поддубовики, а в южных районах есть даже белый гриб. Также на лиственных деревьях выросли серо-желтые трутовики, обладающие ярким вкусом и сочной мякотью.

В то же время встречаются ядовитые представители грибного семейства.

— Сейчас основную опасность для грибника представляют ложные серо-желтые опята, — рассказал эксперт корреспонденту «Вечерней Москвы». — Их можно спутать с первыми летними опятами: они также растут на древесине. Опасный гриб выдает цвет пластинки: она неприятного кислотного серо-желтого цвета. А если попробовать небольшой кусочек на вкус, он будет горчить. Но метод дегустации подходит только для ложных опят, так как они не сильно ядовиты. Пытаться оценить вкус других видов грибов нельзя ни в коем случае!

Эксперт отмечает, что весной в лесах Московской области росли строчки обыкновенные, которые грибники часто путают со сморчками. Без предварительного отваривания они вызывают отравления. Однако сейчас сезон их роста в подмосковных лесах закончился.

Остальные ядовитые грибы: мухомор, бледная поганка, чешуйница, бьеркандера и прочие, — в Московской области еще не обнаружены. Пока встретить их можно только в южных регионах страны.