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Врачи рассказали, какие лекарства необходимо взять в путешествие 

runews24.ru 22 мая 2019
Фото: runews24.ru
В дорогу путешественнику необходимо взять с собой жаропонижающие препараты, средства от аллергии, бактерицидный лейкопластырь, йод, бинт и вату. Об этом сообщает Planet Today.
К этому списку следует добавить солнцезащитные крема, средства от насекомых, обезболивающие и таблетки для кишечника. Последние должны обязательно находиться в аптечке тех, кто отправляется в экзотические страны с непривычной кухней.
Антибиотики брать с собой врачи не советуют, они могут оказаться бесполезны, так как рассчитаны на конкретные вирусы, предугадать появление которых вы вряд ли сможете заранее.
Перед путешествием в другую страну следует уточнить, какие лекарства в ней можно иметь. Так, в США могут не пропустить с ковалолом.
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