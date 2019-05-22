Врачи рассказали, какие лекарства необходимо взять в путешествие

В дорогу путешественнику необходимо взять с собой жаропонижающие препараты, средства от аллергии, бактерицидный лейкопластырь, йод, бинт и вату. Об этом сообщает Planet Today.

К этому списку следует добавить солнцезащитные крема, средства от насекомых, обезболивающие и таблетки для кишечника. Последние должны обязательно находиться в аптечке тех, кто отправляется в экзотические страны с непривычной кухней.

Антибиотики брать с собой врачи не советуют, они могут оказаться бесполезны, так как рассчитаны на конкретные вирусы, предугадать появление которых вы вряд ли сможете заранее.

Перед путешествием в другую страну следует уточнить, какие лекарства в ней можно иметь. Так, в США могут не пропустить с ковалолом.