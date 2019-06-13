Как понять, что у вас аллергия на пыльцу

В начале мая многие гадали, что за жёлтая пыль витала в воздухе и покрывала все поверхности — от автомобилей до подоконников. Оказалось, что это — пыльца цветущих весной деревьев.

Столь ярко это явление мы видим нечасто, так как погода в мае обычно не очень жаркая и пыльцу быстро смывают дожди, уносят ветры. Но есть люди, которые чувствуют цветение всегда — это аллергики. При этом не все знают, что страдают поллинозом. Почему? Да потому что сезонную аллергию часто путают с обычной простудой.

О том, как понять, что у вас именно поллиноз, а не простуда, что в этом случае делать и как лечить сезонную аллергию «АиФ-Прикамье» рассказала заведующая отделом гигиены детей и подростков Федерального центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, к.м.н. Светлана Валина.

Будьте здоровы!

Поллиноз может проявиться весной, летом и осенью. В апреле-мае аллергики реагируют на цветение берёзы, ольхи, клёна, орешника, в июне-июле — злаковых трав, в августе-сентябре — сорных трав. Причём, аллергическая реакция может возникать не только в один период, а, например, весной и летом.

«Пик заболеваемости поллинозом приходится на довольно широкую возрастную группу — от 10 до 40 лет. У тех, кто младше и старше, сезонная аллергия встречается реже. И всё же мы уже регистрируем отдельные случаи поллиноза у четырёхлетних детей, — пояснила Светлана Валина. — Это связано с ухудшением экологической обстановки, загрязнением воздуха химическими веществами. Он повышают аллергенность пыльцы, увеличивают цикл её жизнеспособности, повышают восприимчивость дыхательных путей к аллергенам».

Те, кто знает о том, что подвержен сезонной аллергии, предпринимают меры предосторожности. Однако многие сталкиваются с ней впервые и путают её с простудой. Светлана Валина говорит, что перепутать и правда легко. Однако есть признаки, которые могут насторожить. В 95% случаев сезонная аллергия проявляется одинаково. Для неё характерны покраснения и резь в глазах, отёк век, слезотечение, зуд нёба и в ушах, першение в горле, кашель, чихание несколько раз подряд, заложенность носа, водянистое, бесцветное отделяемое из носа. Всё это — на фоне отсутствия повышенной температуры тела. При поллинозе возможно обострение атопического дерматита, бронхиальной астмы, крапивница и даже отёк Квинке.

Очки и диета

Если вы столкнулись с подобными симптомами впервые, но особенно — если они проявляются в одно и то же время года не в первый раз, то стоит пойти к аллергологу. Врач назначит специальные анализы, которые помогут понять природу заболевания и выявить аллергены, на которые реагирует ваш организм.

«Весной и летом, когда всё цветёт, берут кровь на анализ для определения аллергенспецифических иммуноглобулинов. Это помогает выявить активный аллерген, — пояснила Светлана Валина. — Есть и другой метод — кожные пробы, но их делают вне сезона цветения — зимой или поздней осенью. Когда понятен аллерген, назначают лечение. Оно всегда включает противоспалительные, антигистаминные, сосудосуживающие препараты, сорбенты. Те, кто знает про свой диагноз, готовятся заранее, начиная лечение ещё зимой».

Облегчить состояние при поллинозе помогут и некоторые неспецифические меры профилактики. Нужно помнить, что концентрация пыльцы особенно высока утром и в сухую, ветреную погоду. Поэтому в такой период, если есть возможность, рано утром лучше из дома не выходить. На улице желательно носить солнцезащитные очки и головной убор, после прогулки принимать душ и менять одежду. Также в период пыления растений необходимо регулярно делать влажную уборку.

Советую позаботиться и о правильном питании, так как существует такое явление, как перекрёстная аллергия. Употребление некоторых овощей, фруктов, круп может усилить её проявления, — говорит Светлана Валина. — В зависимости от того, когда у вас проявляется аллергическая реакция, стоит отказаться от некоторых продуктов. Если в апреле-мае, то лучше исключить из рациона яблоки, сырую морковь, косточковые (вишню, черешню, персики и так далее), паслёновые (помидоры, картофель). В июне-июле — ограничить употребление хлебобулочных изделий, отрубей, круп, пива, кваса, заменителей кофе, колбасных изделий. В августе-сентябре — бахчевых (дынь, арбузов), кабачков, баклажанов, семечек подсолнечника, халвы, цитрусовых, мёда, а из алкогольных напитков — вермута».

Итак

Поллиноз может проявляться с мая по сентябрь, в зависимости от того, на цветение каких растений реагирует организм. От простуды ярко выраженной сезонностью, отсутствием температуры, водянистыми выделениями из носа. Для определения типа аллергена анализы крови берут во время сезона цветения, кожные пробы — вне сезона — осенью и зимой. Во время цветения аллергикам советуют надевать солнцезщащитные очки, головные уборы, принимать души менять одежду после выхода на улицу, чаще делать влажную уборку дома. В зависимости от аллергена, на который негативно реагирует организм, врачи советуют выдерживать диету, так как некоторые продукты могут усилить проявления болезни.