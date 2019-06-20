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7 привычек, которые вызывают проблемы с кишечником 

Yellmed 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Сбои в пищеварении мы часто пытаемся устранить с помощью пробиотиков и ограничений в еде. Но иногда диеты и препараты не помогают.
Дело во вредных привычках, которые на первый взгляд могут показаться совершенно невинными, пишет bustle.com.
  • Употреблять в пищу слишком много сырых овощей и фруктов. Высокое содержание клетчатки и белка в плодах требует от пищеварительной системы больше усилий для переваривания, что может негативно отразиться на самочувствии. Иногда лучше чередовать сырые овощи с приготовленными на пару.
  • Увлекаться обезболивающими. Регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена может повредить слизистую оболочку кишечника. Результат — проблемы с пищеварением.
  • Любовь к жевательной резинке. Сахар и заменители сахарного спирта, содержащиеся в жвачке, провоцируют вздутие живота, газы, спазмы и диарею. Они также препятствуют росту полезных кишечных бактерий. К тому же, жевание сигнализирует желудку о готовности к перевариванию еды. В итоге выделяются пищеварительные ферменты и желудочные кислоты, что приводит к изжоге.
  • Озабоченность диетой. Мозг и кишечник связаны. Если вы слишком беспокоитесь, что съели что-то вредное, это приведет к соответствующей реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.
  • Пить мало воды. Употребление достаточного количества жидкости является важной частью поддержания хорошего пищеварения и здоровья кишечника. Всегда носите с собой небольшую бутылку с питьевой водой.
  • Передозировка пробиотиков. Хотя эти препараты очень полезны после приема антибиотиков, употребление пробиотических продуктов может привести к появлению слишком большого количества бактерий в кишечнике. Вздутие живота, дискомфорт в желудке во время еды, воспаление и синдром раздраженного кишечника, ощущение тумана в голове — симптомы «пробиотической» передозировки.
  • Нарушение режима сна. Баланс полезных бактерий в кишечнике зависит в целом от образа жизни: важно засыпать и просыпаться в одно и то же время, не засиживаться допоздна за компьютером, отводить на сон не менее 7 часов.
Откажитесь от вредных привычек, соблюдайте режим сна, не увлекайтесь препаратами, пейте больше воды — и кишечник скажет вам «спасибо».
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