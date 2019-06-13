Сезонная аллергия: что делать

В это время появляется множество цветений, которые могут вызвать самые разнообразные симптомы — отёки, слезоточивость, ринит, чихание, зуд, сыпь и другие проявления. Для аллергиков существуют потенциально опасные растения, контакта с которыми следует избегать. При этом причиной поллиноза является не только пыльца цветов, как многие ошибочно полагают, а преимущественно деревьев и трав.

Сроки цветения их различны, меняются от климатических особенностей и погодных условий:с марта по апрель — верба, ольха, лещина;с апреля по май — тополь, клён, дуб, осина, берёза;с мая по июнь — одуванчик, сосна, ель;с мая по июль — рожь, ячмень, пырей, овсяница;с июня по июль — липа, гречиха, подорожник;июль, август — крапива;все летние и осенние месяцы — амброзия, марь, полынь, лебеда и другие сорные растения.

Причины

Несмотря на то, что растения эти в основном произрастают в сельской местности, именно городское население больше подвержено аллергическим заболеваниям и реакциям на пыльцу.

Основная причина — большая загрязнённость: жители городов постоянно вдыхают вредные химические элементы и их соединения, которые пагубно влияют на слизистую дыхательных путей и снижают защитную систему организма. А именно ослабленный иммунитет является главной причиной сезонной аллергии. Кроме того, поллиноз передаётся по наследству. Он может затаиться в вашем организме, а потом, под воздействием так называемых провокаторов — стресса, курения, неблагоприятной окружающей среды либо перенесённых инфекций — заявить о себе, испортив удовольствие от весеннего солнца и жаркого лета.

Лечение

Обычно к врачу приходят на второй-третий год заболевания и в период обострения. И тогда, как правило, назначаются антигистаминные препараты общего действия. Они восстанавливают иммунную систему, снимают симптомы аллергии, но не лечат её.

Основной метод терапии заключается в исключении контакта с аллергеном, а при поллинозе это невозможно. Поэтому врачи прибегают к аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), то есть снижению чувствительности организма к аллергенам, явившимся причиной болезни. Проводят её вне периода цветений и, как правило, людям до 50 лет. Эффективность АСИТ зависит от индивидуальных особенностей организма, но в 95% случаев приводит к выздоровлению.

При позднем обращении работать с пациентом намного сложнее — поллиноз чреват развитием других видов аллергии. Именно поэтому врачи советуют не запускать болезнь, а вовремя обращаться к специалисту — не рядовому терапевту, а иммунологу-аллергологу. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением: назначать лекарственные препараты должен врач!

Диета

Как уже было сказано, при поллинозе высок риск возникновения перекрёстной аллергии, в том числе на пищевые продукты. Поэтому всем пациентам, вне зависимости от того, есть у них пищевая аллергия или нет, в сезон цветения врачи советуют придерживаться диеты.

● При аллергии к пыльце деревьев в сезон их цветения из рациона исключаются орехи (особенно фундук), яблоки, черешня, вишня, персик, нектарин, слива, морковь, петрушка, сельдерей, томаты, киви, картофель.

● При аллергии к пыльце злаковых трав в сезон их цветения из рациона исключаются хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, изделия из муки, манная крупа, отруби, проростки злаков, панировочные сухари, мороженое, щербет, пудинги, клёцки, блины, геркулес и крупы (овёс, пшеница, ячмень и т.д.), кукуруза, колбасы, заменители кофе, солод, пиво, пшеничная водка, щавель.

● При аллергии к пыльце сорных трав в сезон их цветения из рациона исключаются дыня, семена подсолнечника, подсолнечное масло, халва, майонез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчица, шпинат, свёкла, латук, топинамбур, цикорий, цитрусовые, мёд, абсент, вермут.

Как облегчить состояние больного

▪ Закрывайте окна, чтобы уменьшить поступление пыльцы в помещение.

▪ До 11 утра на улицу лучше не выходить. Это время — пик активности цветения растений и насекомых-опылителей.

▪ Держите окна автомобиля во время поездок закрытыми.

▪ Носите темные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза и не раздражала их.

▪ По возможности оставайтесь в помещении при высоких уровнях пыльцы в воздухе, например в ветреные дни.

▪ Возьмите отпуск в разгар сезона цветения проблемных для вас растений и проведите время в более благоприятной местности, например на море.

▪ Избегайте стрижки газонов и свежескошенной травы.

▪ Букеты цветов домой лучше не приносить, так как они могут спровоцировать приступ аллергии.

▪ Приходя домой, нужно умываться, смывая пыль с лица, тщательно промывая глаза и носовые пазухи, чтобы снизить раздражение от попавшей туда пыльцы.

Хороших вам выходных и будьте здоровы!