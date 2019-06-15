Неочевидные признаки дефицита йода 

Йод — ключевой компонент, который необходим для производства гормонов щитовидной железы. А его дефицит может привести к весьма неприятным проблемам со здоровьем. Как же понять, что вашему организму недостаточно йода?
Проблемы с кожей и волосами
Сухость и зуд кожи, а также сильное выпадение волос могут сигнализировать о том, что вам пора включить в рацион больше продуктов, богатых йодом.
Высокая чувствительность к холоду
Все вокруг ходят в футболках, а вы кутаетесь в тёплое пальто? Это может быть признаком дефицита йода. Недостаток его в организме приводит к снижению скорости обмена веществ, тело начинает производить меньше энергии, которая и даёт нам желаемое тепло.
Внезапное увеличение веса
Медленный метаболизм является и причиной лишнего веса. Наше тело сжигает меньше калорий, чем обычно, и даже если вы постоянно сидите на диетах, масса тела лишь увеличивается за счёт того, что «несожженные» калории превращаются в жир.
Постоянное чувство усталости и слабость
Если тот объем работы и дел, который вы раньше легко выполняли, вдруг заставляет вас уставать больше обычного, а кроме того вы постоянно чувствуете слабость, проблема может быть в йододефиците.
Частые запоры
Эта проблема также может быть вызвана недостатком йода в организме. Сбои в работе щитовидной железы могут приводить к снижению активности желудка и толстой кишки. Вот почему, если человек не получает достаточного количества йода, это может вызвать такую деликатную проблему.