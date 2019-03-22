Гинекомастия: почему у мальчиков увеличивается грудь

Узнайте, почему у мальчиков-подростков может происходить увеличение молочных желез.

Родители могут наблюдать, как в разные возрастные периоды у их сыновей вдруг увеличиваются молочные железы. Такое состояние врачи называют гинекомастией. Чаще всего гинекомастия — не является проблемой и проходит самостоятельно. Однако есть случаи, когда потребуется медикаментозное лечение, а иногда и операционное вмешательство.

Аркадий Геннадьевич Погосов, главный врач Клиники Экспертных Медицинских Технологий, врач онколог-маммолог, хирург, рассказал «Летидору», почему у мальчиков может увеличиваться грудь, как ставят диагноз и какие методы помогут решить проблему у подростка.

Три возрастных периода гинекомастии

Есть три пиковых периода в жизни мужчин, когда у них наблюдается «всплеск» гинекомастии.

Первый период — это новорожденность: от 60% до 90% мальчиков первых дней жизни имеют увеличенные, набухшие молочные железы из-за трансплацентарного воздействия материнских эстрогенов. Это так называемая транзиторная гинекомастия новорожденных, которая проходит без каких-либо медицинских вмешательств.

Второй пик — это пубертатный период, когда почти у 70% мальчиков уплотняется ткань молочной железы, вплоть до заметного глазом выбухания. Как правило, пубертатная гинекомастия встречается у мальчиков 13-14 лет, но описаны случаи возникновения ее и в возрасте 10 лет.

К 17 годам у 90% молодых людей молочные железы приходят в норму без лишних вмешательств.

Третий, и последний, пик встречаемости гинекомастии — в возрасте 50-80 лет, когда изменения в молочной железе выявляются у 70-90% мужчин.

Что такое гинекомастия

Очень важно определиться с терминологией: большинство исследователей предлагают называть гинекомастией увеличение ткани молочной железы у мальчиков любого возраста размером более 1 см, если оно ощущается при пальпации (прощупывается) или видно на УЗИ.

Нужно отличать истинную гинекомастию — разрастание железистой ткани молочной железы, и ложную — избыточное отложение жировой ткани в области молочных желез.

Гинекомастия возникает из-за нарушения баланса мужских (андрогенов, андрос = мужчина) и женских (эстрогенов) половых гормонов, причем часто не просто нарушена концентрация этих веществ в крови, а наблюдается их недостаточная активность. Например, андрогенов много, но ткань молочной железы к ним не чувствительна или, наоборот, избыточно чувствительна к эстрогенам.

Дело в том, что молочная железа у мальчиков и девочек до 10 лет имеет одинаковое строение.

Эстрогены и андрогены тоже присутствуют в одинаковом количестве (до поры, до времени) и у тех, и у других. Эстрогены среди прочих эффектов вызывают рост молочной железы, а андрогены, наоборот — обратное развитие или инволюцию.

В пубертатном периоде раньше стартует избыточная продукция эстрогенов: у мальчиков и девочек после 10 лет начинает расти грудь, только в норме, у молодых людей взрывное увеличение количества андрогенов (в частности, тестостерона) приводит к быстрому торможению этого процесса и инволюции того, что успело вырасти. В случае если этого не происходит, говорят о патологической гинекомастии.

Причины патологической гинекомастии

Причины ее очень многообразны и, считается, что они связаны с нарушением баланса андрогенов и эстрогенов. Это состояние может быть вызвано избыточным синтезом эстрогенов, внешним приемом препаратов их содержащих или (часто) вторичным превращением андрогенов в эстрогены, например, в жировой ткани.

побочному действию анаболических стероидов, марихуаны, некоторых лекарственных препаратов,

опухолям надпочечников или яичек,

синдромам Клайнфельтера и Пейтца-Егерса,

тиреотоксикозу,

первичному гипогонадизму (снижение выработки мужских половых гормонов),

циррозу печени и многим другим заболеваниям. Перечисленные механизмы возникновения гинекомастии свойственны:

Однако, большая часть из патологических гинекомастий не связана с подобными тяжелыми расстройствами, а возникают вследствие ожирения и избыточного синтеза эстрогенов жировой тканью.

Как ставят диагноз

Большое количество сопутствующих заболеваний требует тщательного обследования каждого случая гинекомастии у ребенка. Краеугольным камнем, как и всегда, оказывается сбор анамнеза (как давно появилось? что смущает? болит ли?) и непосредственный осмотр. На осмотре обращают внимание на выраженность половых признаков у юноши — ломка голоса, оволосение в подмышках и на лобке, растительность на лице, маскулинизация мышц, размеры пениса и яичек.

Тревожный знак, если гинекомастия существует более года или сопровождается болью, выделениями из сосков, избыточным похудением или признаками системного заболевания (печени или почек — не так важно в данном случае).

Тогда обследуют долго и с пристрастием: сдают кровь на гормональный профиль (эстрадиол, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, тестостерон, гонадоторпин, Т3 и Т4, ТТГ), выполняют ультразвуковое исследование молочной железы, а иногда рентгенографию или даже КТ (компьютерная томография).

Как лечат гинекомастию

В зависимости от выявленных причин лечение может сильно различаться.

Помните, что транзиторная гинекомастия проходит сама по себе в течение 1-2 лет.

Из 10% мальчиков, кому не повезло и гинекомастия осталась после 17 лет, львиную долю составляют ребята с ожирением разной степени выраженности, иногда, сопровождающаяся гормональными нарушениями.

Разрешение основной проблемы приведет к ликвидации гинекомастии. При выявлении злоупотребления лекарственными препаратами, например, стероидами, необходимо прекратить их прием. При выявлении серьезного расстройства здоровья — следует разбираться с первичной причиной.

С другой стороны, гинекомастия возникает в самый сложный период жизни мальчика — подростковый, когда юноша только начинает познавать себя и определять свое место в жизни.

Нередко гинекомастия приводит к психологической дезадаптации и появлению комплексов.

Поэтому европейские и американские протоколы лечения гинекомастии предполагают при шестимесячной неэффективности консервативной терапии проведение миниинвазвной операции — пункционной липосакции или косметической мастэктомии.

Каждый случая гинекомастии у подростка уникален. Необходим комплексный анализ всех причин и факторов риска с целью выработки оптимальной тактики и метода лечения. Как правило, гинекомастия, даже патологическая, затянувшаяся хорошо поддается лечению и не возникает повторно. Особое внимание нужно уделять поиску предрасполагающих причин и сопутствующей патологии.