Гинекомастия: почему у мальчиков увеличивается грудь 

Узнайте, почему у мальчиков-подростков может происходить увеличение молочных желез.
Родители могут наблюдать, как в разные возрастные периоды у их сыновей вдруг увеличиваются молочные железы. Такое состояние врачи называют гинекомастией. Чаще всего гинекомастия — не является проблемой и проходит самостоятельно. Однако есть случаи, когда потребуется медикаментозное лечение, а иногда и операционное вмешательство.
Аркадий Геннадьевич Погосов, главный врач Клиники Экспертных Медицинских Технологий, врач онколог-маммолог, хирург, рассказал «Летидору», почему у мальчиков может увеличиваться грудь, как ставят диагноз и какие методы помогут решить проблему у подростка.
Три возрастных периода гинекомастии
Есть три пиковых периода в жизни мужчин, когда у них наблюдается «всплеск» гинекомастии.
Первый период — это новорожденность: от 60% до 90% мальчиков первых дней жизни имеют увеличенные, набухшие молочные железы из-за трансплацентарного воздействия материнских эстрогенов. Это так называемая транзиторная гинекомастия новорожденных, которая проходит без каких-либо медицинских вмешательств.
Второй пик — это пубертатный период, когда почти у 70% мальчиков уплотняется ткань молочной железы, вплоть до заметного глазом выбухания. Как правило, пубертатная гинекомастия встречается у мальчиков 13-14 лет, но описаны случаи возникновения ее и в возрасте 10 лет.
К 17 годам у 90% молодых людей молочные железы приходят в норму без лишних вмешательств.
Третий, и последний, пик встречаемости гинекомастии — в возрасте 50-80 лет, когда изменения в молочной железе выявляются у 70-90% мужчин.
Что такое гинекомастия
Очень важно определиться с терминологией: большинство исследователей предлагают называть гинекомастией увеличение ткани молочной железы у мальчиков любого возраста размером более 1 см, если оно ощущается при пальпации (прощупывается) или видно на УЗИ.
Нужно отличать истинную гинекомастию — разрастание железистой ткани молочной железы, и ложную — избыточное отложение жировой ткани в области молочных желез.
Гинекомастия возникает из-за нарушения баланса мужских (андрогенов, андрос = мужчина) и женских (эстрогенов) половых гормонов, причем часто не просто нарушена концентрация этих веществ в крови, а наблюдается их недостаточная активность. Например, андрогенов много, но ткань молочной железы к ним не чувствительна или, наоборот, избыточно чувствительна к эстрогенам.
Дело в том, что молочная железа у мальчиков и девочек до 10 лет имеет одинаковое строение.
Эстрогены и андрогены тоже присутствуют в одинаковом количестве (до поры, до времени) и у тех, и у других. Эстрогены среди прочих эффектов вызывают рост молочной железы, а андрогены, наоборот — обратное развитие или инволюцию.
В пубертатном периоде раньше стартует избыточная продукция эстрогенов: у мальчиков и девочек после 10 лет начинает расти грудь, только в норме, у молодых людей взрывное увеличение количества андрогенов (в частности, тестостерона) приводит к быстрому торможению этого процесса и инволюции того, что успело вырасти. В случае если этого не происходит, говорят о патологической гинекомастии.
Причины патологической гинекомастии
Причины ее очень многообразны и, считается, что они связаны с нарушением баланса андрогенов и эстрогенов. Это состояние может быть вызвано избыточным синтезом эстрогенов, внешним приемом препаратов их содержащих или (часто) вторичным превращением андрогенов в эстрогены, например, в жировой ткани.
Перечисленные механизмы возникновения гинекомастии свойственны:
- побочному действию анаболических стероидов, марихуаны, некоторых лекарственных препаратов,
- опухолям надпочечников или яичек,
- синдромам Клайнфельтера и Пейтца-Егерса,
- тиреотоксикозу,
- первичному гипогонадизму (снижение выработки мужских половых гормонов),
- циррозу печени и многим другим заболеваниям.
Однако, большая часть из патологических гинекомастий не связана с подобными тяжелыми расстройствами, а возникают вследствие ожирения и избыточного синтеза эстрогенов жировой тканью.
Как ставят диагноз
Большое количество сопутствующих заболеваний требует тщательного обследования каждого случая гинекомастии у ребенка. Краеугольным камнем, как и всегда, оказывается сбор анамнеза (как давно появилось? что смущает? болит ли?) и непосредственный осмотр. На осмотре обращают внимание на выраженность половых признаков у юноши — ломка голоса, оволосение в подмышках и на лобке, растительность на лице, маскулинизация мышц, размеры пениса и яичек.
Тревожный знак, если гинекомастия существует более года или сопровождается болью, выделениями из сосков, избыточным похудением или признаками системного заболевания (печени или почек — не так важно в данном случае).
Тогда обследуют долго и с пристрастием: сдают кровь на гормональный профиль (эстрадиол, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, тестостерон, гонадоторпин, Т3 и Т4, ТТГ), выполняют ультразвуковое исследование молочной железы, а иногда рентгенографию или даже КТ (компьютерная томография).
Как лечат гинекомастию
В зависимости от выявленных причин лечение может сильно различаться.
Помните, что транзиторная гинекомастия проходит сама по себе в течение 1-2 лет.
Из 10% мальчиков, кому не повезло и гинекомастия осталась после 17 лет, львиную долю составляют ребята с ожирением разной степени выраженности, иногда, сопровождающаяся гормональными нарушениями.
Разрешение основной проблемы приведет к ликвидации гинекомастии. При выявлении злоупотребления лекарственными препаратами, например, стероидами, необходимо прекратить их прием. При выявлении серьезного расстройства здоровья — следует разбираться с первичной причиной.
С другой стороны, гинекомастия возникает в самый сложный период жизни мальчика — подростковый, когда юноша только начинает познавать себя и определять свое место в жизни.
Нередко гинекомастия приводит к психологической дезадаптации и появлению комплексов.
Поэтому европейские и американские протоколы лечения гинекомастии предполагают при шестимесячной неэффективности консервативной терапии проведение миниинвазвной операции — пункционной липосакции или косметической мастэктомии.
Каждый случая гинекомастии у подростка уникален. Необходим комплексный анализ всех причин и факторов риска с целью выработки оптимальной тактики и метода лечения. Как правило, гинекомастия, даже патологическая, затянувшаяся хорошо поддается лечению и не возникает повторно. Особое внимание нужно уделять поиску предрасполагающих причин и сопутствующей патологии.