Исследователи обнаружили углевод, вызывающий рак

Американские исследователи из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне выяснили, что подсластители на базе фруктозы могут стать причиной развития рака прямой кишки. Об этом сообщает Science.

Ученые провели специальный эксперимент. Они отключили ген АРС, который останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, двум группам мышей. Одним грызунам давали сладкую воду, а других поили обычной.

Исследователи заметили, что у мышей, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей оказалось в пять раз больше. Открытие поможет создать необходимый препарат для лечения подобного недуга.