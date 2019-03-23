Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исследователи обнаружили углевод, вызывающий рак 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Американские исследователи из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне выяснили, что подсластители на базе фруктозы могут стать причиной развития рака прямой кишки. Об этом сообщает Science.
Ученые провели специальный эксперимент. Они отключили ген АРС, который останавливает рост клеток эпителия прямой кишки, двум группам мышей. Одним грызунам давали сладкую воду, а других поили обычной.
Исследователи заметили, что у мышей, употреблявших фруктозу, количество злокачественных опухолей оказалось в пять раз больше. Открытие поможет создать необходимый препарат для лечения подобного недуга.
Вечерняя Москва: последние новости
Рак и импотенция: какие болезни рискует вызвать переход на новое время Названы основные симптомы появления подагры Популярные лекарства от высокого давления оказались смертельно опасными
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден источник бодрости вместо кофе
Новости
Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц
ЗОЖ Новости
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Насколько безопасен «Аспирин»
Болезни и лекарства Наука
Чай, снижающий давление не хуже лекарств
ЗОЖ
Эксперты: любимый напиток россиян смертельно опасен
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Лекарство от гипертонии вызывает остановку сердца
Наука Новости
Врачи рассказали, какие родинки и веснушки опасны
Новости ЗОЖ
Врач обматерил мать пострадавшего малыша
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение