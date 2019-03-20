Бронхиальная астма: жизнь с заболеванием

Бронхиальная астма (БА) широко распространена во всем мире, и частота ее возникновения постоянно возрастает, при этом причины и механизм развития заболевания по-прежнему до конца не изучены.

Согласно отчету Глобальной сети Астмы (The Global Asthma Network) в настоящее время около 339 млн человек на планете страдают данным заболеванием. На территории Российской Федерации по данным Министерства Здравоохранения РФ на 2017 год насчитывается 1 190 917 взрослых пациентов с бронхиальной астмой.

Астма — это хроническое воспалительное заболевание, которое приводит к затруднениям при дыхании. У пациентов болезнь может иметь разные клинические проявления и симптомы, варьироваться по степени тяжести, как следствие бронхиальная астма требует различных подходов в лечении.

Благодаря научным достижениям в изучении механизмов развития бронхиальной астмы, стало понятно, что неконтролируемые персистирующие симптомы астмы возникают благодаря особому типу воспаления, которое называют воспалением 2-го типа.6 Оно обусловлено дисбалансом в работе иммунной системы или ее гиперактивностью.

В зависимости от таких характеристик, как выраженность симптомов, объем терапии, который требуется для контроля заболевания, БА делят по степени тяжести на легкую, среднетяжелую и тяжелую. Бронхиальная астма легкого течения встречается у относительного большего числа пациентов и эффективно поддается лечению при помощи малых доз препаратов, контролирующих заболевание, которые еще называют базисными препаратами.

Но в случае со среднетяжелым и тяжелым течением болезни применение базисных препаратов в более высоких дозах уже не помогает снять персистирующие симптомы, которые являются неконтролируемыми и носят хронический характер, могут помешать повседневной работе, нарушить личную и семейную жизнь, сон и ограничивать возможности физических нагрузок, таких как занятия спортом и домашняя работа.8,9,10 У пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением БА выше риск обострения заболевания, которое может требовать вызова скорой помощи, госпитализации или даже угрожать их жизни.

Обострения астмы и ухудшение симптомов носят непредсказуемый характер. Они могут вызывать или приводить к приступам страха, тревоги и незапланированным срочным визитам в медицинские учреждения.

Бронхиальная астма не только ухудшает качество жизни отдельного человека, но и возлагает социальное и экономическое бремя на компании и государство, влияя на различные профессиональные аспекты деятельности людей, приводя к вынужденному отсутствию на работе или в школе, а также к снижению производительности труда.13,14 Согласно современным научным данным, воспаление 2-го типа также лежит в основе других заболеваний, таких как аллергический ринит, полипы носа (выросты слизистой оболочки в полости носа) и атопический дерматит. Схожие механизмы развития указанных заболеваний могут частично объяснить причины, по которым многие пациенты с астмой среднетяжелого и тяжелого течения также имеют некоторые из перечисленных заболеваний.6,15 Несмотря на наличие различных препаратов для лечения этого заболевания, у пациентов с неконтролируемой БА среднетяжелого и тяжелого течения ответ на назначенную терапию может быть недостаточным. С развитием заболевания, у пациентов ухудшается качество жизни, а также значительно повышается риск развития осложнений, отмечается высокая частота обострений и обращений за неотложной медицинской помощью.4,16 Появление биологической терапии может полностью изменить подход к лечению бронхиальной астмы, предоставляя пациентам и медицинскому сообществу новые возможности контроля над заболеванием. Биологические препараты специфично воздействуют на ключевые механизмы воспаления, благодаря чему достигается быстрое улучшение и стойкий контроль клинических проявлений.