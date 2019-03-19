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Компоненты кофе могут подавлять рак простаты 

Yellmed 54 минуты назад
Фото: Yellmed
Исследование показало: два элемента, входящие в состав кофе, приостанавливают рост клеток рака предстательной железы, сообщает medicalnewstoday.com.
Кофе является одним из самых популярных напитков на планете и представляет собой сложный коктейль. Фактически он может содержать смесь летучих и нелетучих химических соединений, вид и концентрация которых сильно варьируется в зависимости от различных факторов. Поэтому ученые уже много лет изучают воздействие кофе на организм человека.
Недавние исследования выявили связь между потреблением кофе и снижением риска возникновения рака простаты. Сначала ученые описали воздействие шести кофейных составляющих, затем сконцентрировались на двух — ацетате кахвеола и кафестоле. Эти углеводороды содержатся в кофе арабика.
Онкологические клетки простаты ученые вживили 16 мышам. Часть из них не получила терапию, остальных ученые лечили с помощью кахвеола и кафестола.
Через одиннадцать дней размер опухолей у грызунов, не проходивших лечение, увеличился в три с половиной раза, в то время как у мышей, получавших «кофейные» соединения — приблизительно в полтора раза. Сработает ли терапия в случае с людьми, науке еще предстоит установить.
«Людям не стоит менять объемы своего потребления кофе, так как у напитка много отрицательных эффектов»,
— отметил автор исследования доктор Хироаки Ивамото.
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