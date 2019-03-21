Названы способы снижения давления без лекарств 

Названы четыре эффективных способа борьбы с повышенным артериальным давлением, которые не предполагают приема лекарств. Данные немедикаментозные средства перечислены в заметке, которая некоторое время назад появилась в блогосфере.
Автор канала «PROжизнь» в «Яндекс. Дзен» рассказал своим читателям, что столкнулся с проблемой гипертонии несколько лет назад. Нормализовать давление блогеру помогли не таблетки, а изменение образа жизни. В процитированной публикации говорится, что люди, желающие излечиться от недуга, должны:
1. избавиться от лишних килограммов, если они есть;
2. добавить в свой рацион продукты с содержанием калия;
3. уменьшить употребление соли;
4. бросить курить, если имеется такая привычка.