Названы способы снижения давления без лекарств

Названы четыре эффективных способа борьбы с повышенным артериальным давлением, которые не предполагают приема лекарств. Данные немедикаментозные средства перечислены в заметке, которая некоторое время назад появилась в блогосфере.

Автор канала «PROжизнь» в « Яндекс . Дзен» рассказал своим читателям, что столкнулся с проблемой гипертонии несколько лет назад. Нормализовать давление блогеру помогли не таблетки, а изменение образа жизни. В процитированной публикации говорится, что люди, желающие излечиться от недуга, должны:

1. избавиться от лишних килограммов, если они есть;

2. добавить в свой рацион продукты с содержанием калия;

3. уменьшить употребление соли;

4. бросить курить, если имеется такая привычка.