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Названы способы снижения давления без лекарств 

Аргументы Недели + ещё 2 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Названы четыре эффективных способа борьбы с повышенным артериальным давлением, которые не предполагают приема лекарств. Данные немедикаментозные средства перечислены в заметке, которая некоторое время назад появилась в блогосфере.
Автор канала «PROжизнь» в «Яндекс. Дзен» рассказал своим читателям, что столкнулся с проблемой гипертонии несколько лет назад. Нормализовать давление блогеру помогли не таблетки, а изменение образа жизни. В процитированной публикации говорится, что люди, желающие излечиться от недуга, должны:
1. избавиться от лишних килограммов, если они есть;
2. добавить в свой рацион продукты с содержанием калия;
3. уменьшить употребление соли;
4. бросить курить, если имеется такая привычка.
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Болезни и лекарства , Яндекс
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