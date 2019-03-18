Работа довела британку до паралича лица

Британка Эми Грин из города Лидс переутомилась, у нее сильно разболелась голова и онемел язык. Девушка не обратила внимание на симптомы и отправилась спать.

Однако на утро 36-летняя Эми проснулась с парализованным лицом. Позже после визита к врачу ей поставили диагноз — паралич Белла. Врач назначил повторный прием, однако девушка решила отправиться на работу. Через некоторое время Эми перестала контролировать речь, а мышцы правой части лица ослабели и застыли.

Британка вспоминает: «Я будто опьянела. Я едва могла связать пару слов». Доктора отметили, что болезнь дошла до пятой стадии из шести возможных и назначили срочное лечение. Девушке прописали десятидневный курс стероидов, но сказали, что не могут точно сказать, когда мышцы лица восстановятся.

Эми отметила, что до такого состояния она довела себя сама — она не давала себе отдыхать, постоянно работала и не оставляла времени на отдых. Через два года девушке удалось справиться с недугом.