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Работа довела британку до паралича лица 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Британка Эми Грин из города Лидс переутомилась, у нее сильно разболелась голова и онемел язык. Девушка не обратила внимание на симптомы и отправилась спать.
Однако на утро 36-летняя Эми проснулась с парализованным лицом. Позже после визита к врачу ей поставили диагноз — паралич Белла. Врач назначил повторный прием, однако девушка решила отправиться на работу. Через некоторое время Эми перестала контролировать речь, а мышцы правой части лица ослабели и застыли.
Британка вспоминает: «Я будто опьянела. Я едва могла связать пару слов». Доктора отметили, что болезнь дошла до пятой стадии из шести возможных и назначили срочное лечение. Девушке прописали десятидневный курс стероидов, но сказали, что не могут точно сказать, когда мышцы лица восстановятся.
Эми отметила, что до такого состояния она довела себя сама — она не давала себе отдыхать, постоянно работала и не оставляла времени на отдых. Через два года девушке удалось справиться с недугом.
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