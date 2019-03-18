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Увлажнение кожи снижает риск возрастных болезней 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Увлажнение кожи помогает бороться с болезнями в пожилом возрасте, как показало научное исследование.
Кожа является самым большим органом человеческого тела, а одной из главных ее функций считается защита внутренних органов от внешних воздействий. Поэтому очень важно заботиться о коже, и к традиционному режиму ухода относится в том числе увлажнение.
Новое исследование показало, что преимущества увлажнения кожи простираются гораздо дальше банальной борьбы с сухостью. Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско изучали воздействие кожи на возрастные хронические болезни. Их наблюдения показали, что увлажнение кожи снижает риск развития целого ряда хронических недомоганий, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже неизлечимое старческое слабоумие. Всё это помогает сражаться с негативным воздействием воспалительных процессов в пожилом возрасте, как показало исследование с участием 33 человек в возрасте от 58 до 95 лет.
Исследователи замеряли у этих людей уровень цитокинов. Во время периода наблюдений, продолжавшегося месяц, добровольцы наносили увлажнители на кожу тела дважды в день. Измерялся показатель трех цитокинов, связанных с возрастными воспалительными болезнями. Оказалось, что ежедневное увлажнение уменьшало уровень цитокинов, тем самым снижая и риск развития возрастных болезней.
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