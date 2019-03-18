Ученые выяснили, что в кофе содержится «лекарство» от рака простаты

Японские молекулярные биологи нашли в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты, в том числе и его неуязвимые разновидности. Они рассказали об этом открытии на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологии в Барселоне.

"Это очень важное и интересное открытие, но не нужно заставлять людей пить больше кофе. У этого напитка есть как положительные, так и отрицательные качества. С другой стороны, если мы подтвердим наши выводы и поймем, как работают эти вещества, мы получим первое лекарство от "неуязвимого" рака простаты", — заявил Атсуси Мизоками (Atsushi Mizokami) из университета Канадзавы (Япония).

Рак простаты — одна из самых распространенных видов рака среди мужчин и одна из главных причин их смерти после болезней сердца и сосудов, рака легких и меланомы. По статистике ВОЗ , каждый седьмой мужчина становится жертвой этой формы рака к 65-70 годам жизни, однако в большинстве случаев врачам удается спасти пациента.

Как и в случае с другими формами рака, вероятность выживания пациента больше всего зависит от того, как быстро у него нашли опухоль. Практически все мужчины выживают, если опухоль удаляется на первых стадиях развития, тогда как для запущенных форм карциномы этот показатель снижается до 29%.

Подобные статистические данные побуждают ученых одновременно разрабатывать и ранние методы диагностики рака простаты, и искать или создавать натуральные или синтетические препараты, способные уничтожать опухолевые клетки на первых стадиях их роста. Вдобавок, пока у ученых нет способа уничтожения тех подвидов опухолей, на которые стандартная химиотерапия не действует.

Мизоками и его коллеги открыли два вещества в экстракте кофе, которые могут решить все эти проблемы, изучая то, как различные биологические активные компоненты этого напитка, в том числе сам кофеин, влияют на поведение и рост раковых клеток.

Как рассказывают медики, они обратили внимание на кофе после того, как другие ученые, собиравшие обширную статистику по частоте развития рака простаты, заметили, что любители кофе примерно на 11% реже страдали от подобных опухолей, чем остальные мужчины.

Они проверили, так или это на самом деле, отобрав шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследив за тем, будут ли различные комбинации этих молекул и все эти соединения по-отдельности тормозить рост разных типов карциномы. Помимо опытов в пробирках, ученые провели аналогичные эксперименты на мышах, в чье тело были имплантированы небольшие фрагменты опухолей.

Как показали эти эксперименты, сразу два вещества, присутствующие в кофе — кафестол и кавеол, растительные сигнальные молекулы, обладают мощными противораковыми свойствами. Их комбинация, по словам японских исследователей, замедлила рост самых "неуязвимых" типов рака простаты примерно в два раза во время экспериментов на мышах.

В свою очередь, высокие концентрации этих соединений уничтожили все клетки менее стойких видов опухолей при их выращивании в пробирке за первые сутки после начала наблюдений. Как именно они работают, ученые пока не знают, но они планируют раскрыть секрет их действия в самое ближайшее время.