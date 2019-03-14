В Госдуме предложили худеть, чтобы вылечить диабет

В ходе обсуждения законопроекта по поддержке больных сахарным диабетом, он заявил, что самое главное в лечении этой болезни — снизить вес до нормы. По его мнению, для избавления от недуга не нужно принимать инсулин. Его знакомые похудели на несколько десятков килограмм и вылечились. Он также добавил, что процесс выздоровления зависит от желания.

"Я знаю нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин. Кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой", — заявил Герасименко.

Автор законопроекта Федор Тумусов в своем Facebook позже заявил, что так политики относятся к народу и их заявления сводятся к точу, что "есть надо меньше".