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В Госдуме предложили худеть, чтобы вылечить диабет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Герасименко посоветовал диабетикам похудеть, чтобы вылечиться от диабета. В качестве примера он рассказал о других знакомых депутатах, которым помог этот метод лечения.
В ходе обсуждения законопроекта по поддержке больных сахарным диабетом, он заявил, что самое главное в лечении этой болезни — снизить вес до нормы. По его мнению, для избавления от недуга не нужно принимать инсулин. Его знакомые похудели на несколько десятков килограмм и вылечились. Он также добавил, что процесс выздоровления зависит от желания.
"Я знаю нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин. Кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой", — заявил Герасименко.
Автор законопроекта Федор Тумусов в своем Facebook позже заявил, что так политики относятся к народу и их заявления сводятся к точу, что "есть надо меньше".
Комментарии
Болезни и лекарства , Николай Герасименко , Единая Россия , Госдума
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