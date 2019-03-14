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Названа одна из главных проблем в лечении рака 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Около 35 процентов онкозаболеваний, связанных со злокачественными образованиями, могли бы выявляться на более ранней стадии, если бы у российских врачей не было пробелов в образовании. Об этом на форуме «Движение против рака» рассказал замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин, пишет в четверг, 14 марта, «Коммерсантъ».
По его словам, Минздрав работает над этой проблемой.
«Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей "первого контакта", которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях»,
— отметил Костин.
В частности, недостаток образования, по его словам, имеется у гинекологов, терапевтов и хирургов
Врач также указал на отсутствие в стране системы реабилитации пациентов преодолевающих болезнь.
В целом, в рамках нацпроекта «Здравоохранения», как пишет издание, смертность от новообразований в России планируется снизить примерно до 185 случаев на сто тысяч человек с нынешних 200.
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Болезни и лекарства , Новости , Андрей Костин , Минздрав РФ
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