Названа одна из главных проблем в лечении рака

Около 35 процентов онкозаболеваний, связанных со злокачественными образованиями, могли бы выявляться на более ранней стадии, если бы у российских врачей не было пробелов в образовании. Об этом на форуме «Движение против рака» рассказал замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин , пишет в четверг, 14 марта, «Коммерсантъ».

По его словам, Минздрав работает над этой проблемой.

«Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей "первого контакта", которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях»,

— отметил Костин.

В частности, недостаток образования, по его словам, имеется у гинекологов, терапевтов и хирургов

Врач также указал на отсутствие в стране системы реабилитации пациентов преодолевающих болезнь.

В целом, в рамках нацпроекта «Здравоохранения», как пишет издание, смертность от новообразований в России планируется снизить примерно до 185 случаев на сто тысяч человек с нынешних 200.