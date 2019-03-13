Как отличить аллергию от обычной простуды

Весна может стать испытанием для аллергиков. Как понять, что вы в зоне риска?

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в «Сквозном эфире» сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что аллергические реакции зависят от состояния иммунной системы человека.

— В зоне риска находятся те, чьи родственники страдают от аллергии. Мы считаем, что в 50 процентах случаев человек становится аллергиком, если один из его близких кровных родственников страдал недугом. И почти в 100 процентов, если оба родителя имеют аллергическую реакцию. В группе риска те, кто проживает в крупных мегаполисах и промышленных центрах.

По словам врача, чтобы отличить первые признаки аллергии на пыльцу от обычной простуды, надо обратить внимание на повторяющееся чихание, зуд в носу без температуры.

Конъюнктивитная аллергия начинается на оба глаза, тогда как инфекционная обычно возникает на одном глазу.

— Кашель может быть симптомом, но это, скорее всего, бытовая круглогодичная аллергия. Если пыльцы много, высыпания на коже может быть в местах скопления — на шее, запястьях.

Болибок предупредил, что если не лечить аллергию, может развиться «аллергический марш». Реакция на различные аллергены будут проявляться острее, сезон аллергии постепенно расширяется:

— Аллергия действует сверху вниз — глаза и нос, потом гортань, после чего может дойти до бронхов.