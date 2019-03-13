Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как отличить аллергию от обычной простуды 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Весна может стать испытанием для аллергиков. Как понять, что вы в зоне риска?
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в «Сквозном эфире» сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что аллергические реакции зависят от состояния иммунной системы человека.
— В зоне риска находятся те, чьи родственники страдают от аллергии. Мы считаем, что в 50 процентах случаев человек становится аллергиком, если один из его близких кровных родственников страдал недугом. И почти в 100 процентов, если оба родителя имеют аллергическую реакцию. В группе риска те, кто проживает в крупных мегаполисах и промышленных центрах.
По словам врача, чтобы отличить первые признаки аллергии на пыльцу от обычной простуды, надо обратить внимание на повторяющееся чихание, зуд в носу без температуры.
Конъюнктивитная аллергия начинается на оба глаза, тогда как инфекционная обычно возникает на одном глазу.
— Кашель может быть симптомом, но это, скорее всего, бытовая круглогодичная аллергия. Если пыльцы много, высыпания на коже может быть в местах скопления — на шее, запястьях.
Болибок предупредил, что если не лечить аллергию, может развиться «аллергический марш». Реакция на различные аллергены будут проявляться острее, сезон аллергии постепенно расширяется:
— Аллергия действует сверху вниз — глаза и нос, потом гортань, после чего может дойти до бронхов.
Вечерняя Москва: последние новости
Врачи выявили пять основных симптомов рака поджелудочной железы Российские ученые научились уничтожать тромбы ультразвуком Одним кликом: москвичи смогут записаться к врачу в режиме «онлайн»
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение