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Как спасти глаза от «незаметных» заболеваний 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
В Москве проходит акция по диагностике и профилактике глаукомы: москвичи старше 39 лет могут бесплатно проверить зрение. Как уберечь глаза от глаукомы и других заболеваний, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
— С какими болезнями обращаются чаще всего к офтальмологу?
Татьяна Шилова: Все зависит от возраста пациента. Чаще всего возрастные пациенты, те, которым более 40 лет, обращаются к нам с проблемами, связанными с катарактой и глаукомой. Чаще всего это катаракта, помутнение естественной линзы внутри глаза, которое снижает зрение, но позволяет в случае своевременного обращения восстановить зрение полностью. Глаукома — более тяжелое заболевание и требует постоянного наблюдения. Это две проблемы, с которыми мы чаще всего встречаемся в пожилом возрасте. Если говорить о молодых людях, людях трудоспособного возраста, чаще всего к нам обращаются с проблемами с оптикой. Это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. И вот как раз эти проблемы полностью излечимы. Есть методики, которые позволяют быстро и безболезненно исправить эти заболевания.
— Медики говорят, что пациенты, как правило, обращаются к врачу уже на серьезной стадии заболевания. Если говорить о зрении, есть ли такие заболевания, о которых человек не догадывается, которые протекают бессимптомно?
Татьяна Шилова: Конечно, ряд заболеваний протекает скрытно. Мы называем их тихими убийцами зрения, потому что все симптомы, которые пациент начинает замечать, появляются довольно поздно.
Таким заболеванием является, например, глаукома. Оно связано с повышением внутриглазного давления. Это заболевание ведет к необратимой потере зрительных функций, атрофии зрительного нерва. Пациент начинает замечать первые симптомы — это может быть боль в области пораженного глаза, затуманивание, снижение зрение. Это такие симптомы, довольно неспецифичные. Они скрываются за такими менее опасными заболеваниями, как катаракта.
Дифференцировать заболевание может только специалист. И мало того, это невозможно сделать в обычной оптике или при обычной диспансеризации в поликлинике без углубленных исследований. Такое заболевание как глаукома требует детального, комплексного, серьезного обследования в условиях серьезной клиники, где есть оснащение для диагностики ранних стадий. Где мы можем выявить самые небольшие признаки заболевания, когда морфология чуть-чуть изменена, но человек при этом не замечает симптомов. Или такое заболевание как отслоение сетчатки.
На ранних стадиях у человека могут появиться мушки перед глазами, но серьезных симптомов может не быть. И человек обращается уже тогда, когда появляется пелена перед глазами. Эти две проблемы — глаукома и катаракта — ведут к необратимой потере зрения при позднем обращении. Чтобы этого избежать, надо приходить на диспансерное наблюдение.
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