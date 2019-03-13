Как спасти глаза от «незаметных» заболеваний

В Москве проходит акция по диагностике и профилактике глаукомы: москвичи старше 39 лет могут бесплатно проверить зрение. Как уберечь глаза от глаукомы и других заболеваний, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

— С какими болезнями обращаются чаще всего к офтальмологу?

Татьяна Шилова: Все зависит от возраста пациента. Чаще всего возрастные пациенты, те, которым более 40 лет, обращаются к нам с проблемами, связанными с катарактой и глаукомой. Чаще всего это катаракта, помутнение естественной линзы внутри глаза, которое снижает зрение, но позволяет в случае своевременного обращения восстановить зрение полностью. Глаукома — более тяжелое заболевание и требует постоянного наблюдения. Это две проблемы, с которыми мы чаще всего встречаемся в пожилом возрасте. Если говорить о молодых людях, людях трудоспособного возраста, чаще всего к нам обращаются с проблемами с оптикой. Это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. И вот как раз эти проблемы полностью излечимы. Есть методики, которые позволяют быстро и безболезненно исправить эти заболевания.

— Медики говорят, что пациенты, как правило, обращаются к врачу уже на серьезной стадии заболевания. Если говорить о зрении, есть ли такие заболевания, о которых человек не догадывается, которые протекают бессимптомно?

Татьяна Шилова: Конечно, ряд заболеваний протекает скрытно. Мы называем их тихими убийцами зрения, потому что все симптомы, которые пациент начинает замечать, появляются довольно поздно.

Таким заболеванием является, например, глаукома. Оно связано с повышением внутриглазного давления. Это заболевание ведет к необратимой потере зрительных функций, атрофии зрительного нерва. Пациент начинает замечать первые симптомы — это может быть боль в области пораженного глаза, затуманивание, снижение зрение. Это такие симптомы, довольно неспецифичные. Они скрываются за такими менее опасными заболеваниями, как катаракта.

Дифференцировать заболевание может только специалист. И мало того, это невозможно сделать в обычной оптике или при обычной диспансеризации в поликлинике без углубленных исследований. Такое заболевание как глаукома требует детального, комплексного, серьезного обследования в условиях серьезной клиники, где есть оснащение для диагностики ранних стадий. Где мы можем выявить самые небольшие признаки заболевания, когда морфология чуть-чуть изменена, но человек при этом не замечает симптомов. Или такое заболевание как отслоение сетчатки.

На ранних стадиях у человека могут появиться мушки перед глазами, но серьезных симптомов может не быть. И человек обращается уже тогда, когда появляется пелена перед глазами. Эти две проблемы — глаукома и катаракта — ведут к необратимой потере зрения при позднем обращении. Чтобы этого избежать, надо приходить на диспансерное наблюдение.