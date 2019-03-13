Грецкие орехи снижают риск развития диабета 

Регулярное употребление грецких орехов может помочь уменьшить размах эпидемии диабета, как показало исследование.
Употребление грецких орехов на регулярной основе уменьшает выраженность факторов риска метаболического синдрома, который приводит к диабету. Исследователи выяснили, что грецкие орехи привносят положительные изменения за счёт увеличения уровня липопротеинов высокой плотности, которые также называют «хорошим» холестерином. Одновременно уменьшается и уровень глюкозы в состоянии голода.
Как подчеркивают исследователи, грецкие орехи могут снизить распространенность диабета за счёт изменения уровня гемоглобина HbA1c и циркулирующего адипонектина. Показатель HbA1c — это средний уровень сахара в крови на протяжении последних двух-трёх месяцев измерений. Исследование проводилось в форме контролируемого перекрестного наблюдения после того, как 119 корейских мужчин и женщин произвольно разделили на две группы. Возраст наблюдаемых был от 30 до 55 лет, у всех имелся метаболический синдром.
В первой группе участники употребляли по 45 грамм грецких орехов ежедневно, а во второй группе получали то же самое число калорий с помощью белого хлеба в виде перекусов в течение 16 недель. По окончании этого периода обе группы прошли через 6-недельный перерыв, а затем участники поменялись группами и исследование продолжалось ещё 16 недель.