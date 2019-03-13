К чему может привести гермофобия

Пользователь Reddit рассказал о том, как живет его жена с гермофобией — боязнью микробов. Автор поста в браке уже 8 лет, и ее состояние постоянно ухудшается.

Мужчина рассказал, что раньше его жена работала администратором в гостинице, где ей приходилось стирать полотенца за постояльцами. Там она заразилась стафилокком, а потом ее госпитализировали. Супругу лечили несколько недель, а потом еще месяц она принимала антибиотики. Спустя несколько лет у нее появилась навязчивая боязнь микробов. Теперь она избегает прикосновений с окружающими предметами.

Пользователь добавил, что его супруга ввела в доме ряд правил, от которых страдает не только он, но и дети: пятилетняя дочка и двухлетний сын.

Если на её футболку капает вода, она переодевается. Если во время переодевания она коснётся своего тела, она опять меняет футболку. Если при надевании штанов они коснутся пола, она их меняет.

Все эти правила сводятся к тому, что всем членам семьи приходится ходить в душ по 4-5 раз в день, а еще стирать одежду по 3-4 раза. Руки приходится мыть около 50 раз.

Если я раздеваюсь и бросаю одежду на пол, а жена недалеко, она переодевается и очень злится. Она думает, что поток воздуха, появляющийся в момент падения одежды на пол, несёт в её стороны бактерии.

Мужчина уговорил свою жену сходить к психологу, но она отказывается принимать проблему, а лекарства, по ее словам, не помогают. Он поделился, что все еще очень любит ее и не хочет уходить из-за детей, но последние два года были ужасными.