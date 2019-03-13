Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У женщины обнаружили аллергию на секс 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В испанском городе Аликанте женщина попала в больницу с редкой формой аллергической реакции после того, как занялась с партнером оральным сексом. Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.
31-летняя жительница Испании пожаловалась врачам на приступы рвоты и проблемы с дыханием, которые начались после полового акта. Медики предположили, что у пациентки анафилактический шок (острая аллергическая реакция — прим. «Ленты.ру»), и отправили ее на обследование.
Женщина рассказала, что с детства страдает аллергией на пенициллин, однако она не могла припомнить случаев приема подозрительной пищи или препаратов. Тогда врачи осмотрели ее 32-летнего партнера. Как оказалось, мужчина лечил ушную инфекцию и за четыре часа до секса выпил антибактериальное средство, основной компонент которого — амоксициллин (антибиотик группы пенициллинов — прим. «Ленты.ру»).
Предположительно, аллергическая реакция началась после того, как препарат попал в организм женщины вместе со спермой. В результате пациентка провела в больнице семь дней. Издание отмечает, что случай стал уникальным в своем роде.
Врачи пожелали опубликовать историю в СМИ, чтобы предотвратить аналогичные случаи и обратить внимание на важность мер предохранения во время прохождения лечения.
В 2015 году сообщалось о жительнице американского штата Юта Александре Аллен (Alexandra Allen), у которой обнаружили аллергию на воду. Заболевание оказалось настолько редким, что в медицинской литературе нашлось всего около 50 подобных случаев.
Последние новости
В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина Авиакомпании массово отказались от модели рухнувшего в Африке Boeing Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Комментарии
Болезни и лекарства , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение