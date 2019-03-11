Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярные мифы о вирусе папилломы человека 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Чаще всего специалисты говорят о том, что вирус папилломы человека вреден для женщин, так как вызывает рак шейки матки. Это, безусловно, правда, но мало кто знает о вреде ВПЧ для мужчин.
Мифов об этой проблеме много, и в них пора перестать верить.

Вирус не распространен

Самое популярное мнение среди людей, что вирус ВПЧ встречается редко и «где-то не рядом со мной». На самом же деле им заражены 80% взрослых людей.

Симптомы ВПЧ

Существует распространенное мнение, что можно понять присутствие ВПЧ в организме. Но это в корне неверно: вирус никак себя не проявляет до поры до времени.

Нет необходимости беспокоиться

Говорят, что из нескольких сотен типов вирусов опасны для организма лишь несколько. Например, относительно безопасный 13-й штамм, который провоцирует гиперплазию. Но если не проходить регулярные обследования, этот вирус может поразить шейку матки, а со временем это приведет к раку.

Беспорядочная половая жизнь

Статистика очень четко дает понять, что для заражения вирусом ВПЧ достаточно одного полового партнера. Этот вирус можно получить даже после первого сексуального контакта. И наличие презерватива никак не гарантирует защиту от ВПЧ.

Опасен только для женщин

Вирус ВПЧ опасен как для женщин, так и для мужчин. Если женщинам стоит опасаться за здоровье шейки матки, то у мужчин ВПЧ приводит к раку в интимной зоне и таких органах, как, например, кишечник.
Anews: последние новости
Читай по глазам! Проблемы в организме, о которых расскажут ваши глаза 1,5 кг волос в желудке: девочка попала в больницу из-за привычки есть волосы Воля к жизни: британка всю жизнь борется с "синдромом каменного человека"
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Тысячи россиян глохнут из-за наушников
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение