Популярные мифы о вирусе папилломы человека

Чаще всего специалисты говорят о том, что вирус папилломы человека вреден для женщин, так как вызывает рак шейки матки. Это, безусловно, правда, но мало кто знает о вреде ВПЧ для мужчин.

Мифов об этой проблеме много, и в них пора перестать верить.

Вирус не распространен

Самое популярное мнение среди людей, что вирус ВПЧ встречается редко и «где-то не рядом со мной». На самом же деле им заражены 80% взрослых людей.

Симптомы ВПЧ

Существует распространенное мнение, что можно понять присутствие ВПЧ в организме. Но это в корне неверно: вирус никак себя не проявляет до поры до времени.

Нет необходимости беспокоиться

Говорят, что из нескольких сотен типов вирусов опасны для организма лишь несколько. Например, относительно безопасный 13-й штамм, который провоцирует гиперплазию. Но если не проходить регулярные обследования, этот вирус может поразить шейку матки, а со временем это приведет к раку.

Беспорядочная половая жизнь

Статистика очень четко дает понять, что для заражения вирусом ВПЧ достаточно одного полового партнера. Этот вирус можно получить даже после первого сексуального контакта. И наличие презерватива никак не гарантирует защиту от ВПЧ.

Опасен только для женщин

Вирус ВПЧ опасен как для женщин, так и для мужчин. Если женщинам стоит опасаться за здоровье шейки матки, то у мужчин ВПЧ приводит к раку в интимной зоне и таких органах, как, например, кишечник.