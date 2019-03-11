Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдено средство от редкой опасной болезни 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Дни.ру
Способ борьбы с космической болезнью разработали российские ученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и для тех, кто много путешествует.
Стенд для диагностики космической болезни движения (КБД) создали ученые Института медико-биологических проблем РАН. Недуг проявляется у космонавтов на орбите, а в будущем может стать серьезной проблемой при полетах на Луну и Марс.
С помощью созданного российскими учеными стенда можно выявить предрасположенность кандидата в космонавты к болезни. Кроме того, при помощи установки можно тренировать вестибулярный аппарат — и через некоторое время интенсивность и продолжительность симптомов снижается.
Тестирование на установке "Вега" уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Мелкосерийное производство можно запустить в течение года — при условии достаточного финансирования, передает телеканал "360".
Как отмечается, установка представляет интерес не только для будущих космонавтов. С ее помощью можно тренировать и избавлять от неприятных симптомов людей, которых укачивает в транспорте.
Симптомы космической болезни проявляются у трети кандидатов в космонавты. Причина их появления в том, что сигналы вестибулярного аппарата противоречат данным, полученным от других систем организма. В результате у человека появляется тошнота, рвота, головокружение и даже иллюзии. Все это продолжается в течение нескольких дней после старта — затем мозг адаптируется и симптомы исчезают. Однако по возращении на Землю они снова возникают на некоторое время.
Дни.ру: последние новости
Найден способ предотвратить рак Раскрыт смертельный вред газировки Российские врачи произвели фурор в области лечения рака
Комментарии
Болезни и лекарства , РАН
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Тысячи россиян глохнут из-за наушников
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение