Наука или нет: 5 главных мифов об остеопатии

Несмотря на официальное признание в мире остеопатия до сих пор вызывает большое количество вопросов и становится темой для споров.

Остеопатия — это настоящая медицинская дисциплина, маркетинговый ход или дань моде? Остеопат — это врач, волшебник или «актер» в белом халате?

О том, каким мифам об остеопатии не стоит верить, читателям «Летидора» рассказал Андрей Смирнов , врач-невролог, к.м.н., главный врач сети клиник «ОСТЕОМЕД».

Миф №1: остеопатия — это не настоящая наука, а лишь одно из направлений альтернативной медицины

Впервые остеопатия как отдельный метод лечения появилась еще в конце XIX века в США. Ее основоположником стал американский врач Эндрю Тейлор Стилл. В 1892 году доктор Стилл открыл первую школу остеопатии, где проводил лечение по разработанному им же курсу. Несмотря на столь долгую историю существования официально признание в США, как и в европейских странах, остеопатия получила практически 70 лет спустя — во второй половине прошлого века.

В наши дни остеопатическая медицина официально признана в 14 странах мира.

В России остеопатия в качестве медицинской отрасли была утверждена в 2003 году.

Официальное признание Министерством здравоохранения означало одновременно повышение требований к подготовке кадров (сегодня для осуществления медицинской деятельности доктору необходимо пройти обучение и получить соответствующий диплом).

Начиная с 2012 года профессиональных докторов-остеопатов начали готовить в отечественных вузах.

Поскольку это достаточно молодое направление, большинство действующих врачей уже имеют другую основную специальность — это может быть терапия, хирургия, неврология, акушерство, эндокринология, стоматология. Вне зависимости от медицинской «базы» врач-остеопат должен обладать обширными знаниями в анатомии, ортопедии, неврологии, физиологии, вертебрологии и кинезиологии.

Обучение такого специалиста в России составляет от 3 до 4 лет в зависимости от формы обучения и вуза.

С 2015 года в нашей стране должность «врач-остеопат» окончательно закрепили как медицинскую специальность.

А с 2018 года остеопаты получают дипломы в высших медицинских учреждениях.

Миф №2: остеопатия — это нечто среднее между мануальной терапией и массажем

На самом деле, мануальная терапия, массаж и остеопатия — это три разных способа лечения.

И хотя остеопаты применяют отдельные мягкие мануальные техники, задачи и методы всех трех направлений различаются между собой: массажист работает с мышечным тонусом, мануальный терапевт занимается лечением опорно-двигательного аппарата. Метод остеопатии заключается в целостном лечении всего организма.

Остеопат ищет здоровье в пациенте, а не патологию.

И очень часто первичные жалобы пациента не соответствуют его основной проблеме.

Доктор балансирует все системы человека за счет мягких техник воздействия на нервную, опорно-двигательную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы.

Грамотный врач-остеопат способен избавить пациента от болевых ощущений во всем теле, от острых и хронических заболеваний внутренних органов.

Самое существенное отличие остеопатии от мануальной терапии состоит в том, что остеопат работает с первопричиной возникновения проблемы, в то время как мануальная терапия работает с уже имеющимся недугом.

Представим одного и того же пациента, который пришел с жалобой на боли в правом коленном суставе к массажисту, мануальному терапевту и остеопату.

Массажист будет снимать мышечное напряжение и улучшать кровообращение в правом колене, но боль может вернуться уже через 2-3 дня.

Мануальный терапевт поставит коленный сустав и проверит все оси подвижности. В этом случае проблема вернется через 5-6 дней.

Остеопат же будет искать первопричину, и, возможно, она будет совсем в другом месте — например, с противоположной стороны в левой стопе. Пациент же перегружает правый коленный сустав из-за того, что бережет свой левый голеностопный сустав. Тогда доктор будет работать с левым голеностопным суставом, чтобы полностью избавить пациента от болевых ощущений, так как его задача — выстроить правильную, физиологичную центральную ось во всем теле, а не в отдельном суставе.

Кроме того, остеопат сбалансирует все тело и выстроит правильную точку опоры.

Миф №3: остеопатия может вылечить любое заболевание

Остеопатия — это отличный метод профилактики множества болезней, а если проблема уже возникла, остеопатия может прекрасно дополнять схему комплексного лечения.

Как правило, на прием остеопата приходят пациенты с такими состояниями, как боль в спине и суставах, головная боль, родовые травмы, задержки речевого и моторного развития у детей, подготовка и восстановление после родов, нарушения работы внутренних органов, восстановление после операций.

Однако возможности остеопатической медицины все же не безграничны: с ее помощью нельзя вылечить, например, инфекционные и онкологические заболевания.

Миф №4: беременным женщинам терапия остеопата противопоказана

Не секрет, что во время беременности многие женщины испытывают боли в спине, связанные со значительными изменениями в организме будущей мамы: увеличением нагрузки на позвоночник и тазовые кости.

Остеопатические техники помогают беременной женщине правильно перераспределить нагрузку на позвоночник и мышцы спины, а также способствуют снижению тонуса матки.

Мягкие и безболезненные техники позволяют устранить дискомфортные ощущения у беременной и подготовить ее к физиологическим родам за счет улучшения подвижности тазовых костей и крестца.

Миф №5: боли во время сеанса — это нормально

В практике остеопат использует множество различных техник: от плавных (фасциальных) до более активных (суставных), однако пациент не должен испытывать болевой синдром ни во время работы врача, ни после окончания сеанса.

Работа специалиста должна быть мягкой и комфортной для пациента.

После приема первые 2-3 дня возникает мышечная перестройка организма, так как начинают работать мышцы стабилизаторы, которые выстраиваются в правильную физиологическую ось пациента.

После приема врач должен назначить комплекс упражнений для поддержания результата, а также дать рекомендации по питанию.