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5 главных симптомов рака поджелудочной железы 

Клопс.Ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Только США ежегодно у 50 тысяч человек выявляют рак поджелудочной железы. Главная трудность состоит в том, чтобы своевременно диагностировать опасное заболевание, пишет “Российская газета”.
Основные симптомы, которые должны настораживать, опубликованы на сайте PancreaticCancer.org. Так, по словам учёных, о возможной злокачественной опухоли могут свидетельствовать боли в спине или желудке. Довольно часто неприятные ощущения усиливаются во время приёма пищи.
Отсутствие аппетита и резкое снижение массы тела — второй повод посетить онколога. Ещё три тревожных признака — изменение стула, частая тошнота, желтизна кожи и глаз.
Чаще всего рак поджелудочной железы поражает людей в возрасте от 50 до 80 лет. Наибольшему риску подвергаются те, кто страдает ожирением, диабетом и хроническим панкреатитом.
Ранее сообщалось, что самым распространённым онкологическим заболеванием в России в 2017 году стал рак кожи. В Калининградской области наиболее частые виды рака — злокачественные опухоли кожи и молочной железы. В региона каждый пятый больной раком погибает в течение года с момента постановки диагноза.
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Болезни и лекарства , "Российская газета"
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