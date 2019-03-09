Самые редкие болезни в мире

Вероятность заболеть этими недугами — одна на миллион, а то и ниже.

Болезнь Филдс

Самая редкая на свете болезнь. Дело в том, что в истории известен один случай ее проявления, поэтому ее назвали по фамилии сестер, которые переносят этот недуг. Симптомы проявлялись у близнецов постепенно и одновременно. Сначала им было тяжело ходить, после этого они были парализованы, а затем утратили возможность говорить. Врачи не занимаются этим случаем и не знают, как лечить это заболевание, но предполагают, что оно передается по наследству.

Аллергия на воду

Ее также называют аквагенная крапивница. Суть ее в том, что людям становится плохо при любом контакте с водой, даже, если это их собственный пот. Они испытывают трудности с питанием, поэтому им приходится пить только молоко, на которое организм реагирует гораздо легче. Аллергия на воду встречается в одном случае из 230 миллионов. Одна из девушек, у которой диагностировали эту болезнь, поделилась, что мечтает погулять под дождем и искупаться в озере.

Синдром рыбного запаха

Триметиламинурия случается из-за нарушения в гене FMO3. Из-за него печень теряет способность перерабатывать пахучие вещества. В результате чего они накапливаются и выходят наружу с потом, который издает зловонный запах. Этот феномен не до конца исследован, поэтому врачи просто советуют перестать употреблять в пищу некоторые продукты: яйца, бобовые, все разновидности капусты, продукты из сои.

Аллотриофагия

Это — расстройство пищевого поведения, во время которого человека тянет употреблять несъедобные вещи. Чаще всего это грязь, клей, песок. Врачи считают это психологической патологией, но пока не знают, как это лечится. Более того, причины такого заболевания до сих пор неизвестны.